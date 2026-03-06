Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Τι ώρα θα γίνει η πορεία στο Σύνταγμα την Κυριακή 8 Μαρτίου

Με νέα ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ, καλεί σωματεία και συλλογικότητες σε πορεία την Κυριακή 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ καλεί στις 13:00 σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς το Σύνταγμα. «Συμμετέχουμε στην παγκόσμια φεμινιστική απεργία. Η 8η Μάρτη είναι ημέρα μνήμης και αγώνα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Είναι η φωνή των εργαζόμενων γυναικών, των ανέργων, των φοιτητριών, των συνταξιούχων, των μεταναστριών που διεκδικούν ίσα δικαιώματα, ίση πρόσβαση στην εργασία, ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. Υπενθυμίζει ότι η ισότητα δεν χαρίζεται – κατακτιέται», προσθέτει.

Αντίστοιχα καλέσματα κάνουν σωματεία και συλλογικότητες λέγοντας πως «από τη Βιολάντα ως τη Χίο, από τον Κολωνό ως το ΑΤ Ομόνοιας, από την Παλαιστίνη ως το Σουδάν η 8η Μάρτη είναι μέρα αγώνα για τη γυναικεία και την ταξική απελευθέρωση».