Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Τι ώρα θα γίνει η πορεία στο Σύνταγμα την Κυριακή 8 Μαρτίου

Με νέα ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ, καλεί σωματεία και συλλογικότητες σε πορεία την Κυριακή 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ καλεί στις 13:00 σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς το Σύνταγμα. «Συμμετέχουμε στην παγκόσμια φεμινιστική απεργία. Η 8η Μάρτη είναι ημέρα μνήμης και αγώνα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
«Είναι η φωνή των εργαζόμενων γυναικών, των ανέργων, των φοιτητριών, των συνταξιούχων, των μεταναστριών που διεκδικούν ίσα δικαιώματα, ίση πρόσβαση στην εργασία, ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. Υπενθυμίζει ότι η ισότητα δεν χαρίζεται – κατακτιέται», προσθέτει.
Αντίστοιχα καλέσματα κάνουν σωματεία και συλλογικότητες λέγοντας πως «από τη Βιολάντα ως τη Χίο, από τον Κολωνό ως το ΑΤ Ομόνοιας, από την Παλαιστίνη ως το Σουδάν η 8η Μάρτη είναι μέρα αγώνα για τη γυναικεία και την ταξική απελευθέρωση».
- Έφτασε στην πλατεία Κοτζιά ο Μπραντ Πιτ: Πλάνα από το καμαρίνι του - «Φρούριο» η γύρω περιοχή
- Όταν ο Μεσι κλώτσησε την παιδική μας ηλικία στα περιστέρια
- Η στιγμή που αστυνομικοί προσάγουν άνδρα με σημαία του Ισραήλ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
- Αλ Τσαντίρι: Τι είπε ο Λάκης Λαζόπουλος και εξόργισε τον Άδωνι Γεωργιάδη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.