Παγκράτι: Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Ελληνική Αστυνομία καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν έγιναν γνωστά, το υποκατάστημα της τράπεζας βρίσκεται στην οδό Ευτυχίδου και Σπύρου Μερκούρη και ολόκληρο το τετράγωνο αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για κάθε ενδεχόμενο.

Πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έφτασαν στο σημείο προκειμένου να ελέγξουν το ύποπτο αντικείμενο προκειμένου αν χρειαστεί να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Το ύποπτο αντικείμενο ήταν μια σακούλα που είχε τοποθετηθεί μπροστά από το ΑΤΜ του υποκαταστήματος.

Τελικά, όπως αποδείχθηκε, μετά από έλεγχο από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, η σακούλα περιείχε... σκουπίδια και ο συναγερμός έληξε.