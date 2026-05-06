Παλαιό Φάληρο: Ανετράπη σχολικό λεωφορείο με παιδιά μέσα - Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Τρόμο σκόρπισε περιστατικό που έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (6/5) στο Παλαιό Φάληρο, όταν σχολικό λεωφορείο ανετράπη, ενώ επέβαιναν παιδιά ηλικίας νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη κοντά στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού σχολείου, μετά από μετωπική σύγκρουση με άλλο όχημα, ωστόσο ευτυχώς τα παιδιά που επέβαιναν στο όχημα είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπέστησαν κάποιον τραυματισμό.

Η σύγκρουση φαίνεται να οφείλεται στην παραβίαση της προτεραιότητας από ένα από τα δύο οχήματος, καθώς υπήρχε διασταύρωση, με τις περαιτέρω συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό να είναι υπό διερεύνηση.