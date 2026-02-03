Παλαιό Φάληρο: Έπεσαν ζαρντινιέρες από πολυκατοικία σε πολυσύχναστο δρόμο

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (02/02) σε κεντρικό δρόμο του Παλαιού Φαλήρου, όπου αποκολλήθηκαν και έπεσαν ζαρντινιέρες από πολυκατοικία.
Όπως φαίνεται από τις εικόνες που μετέφερε το Action24, οι ζαρντινιέρες κατέληξαν στο πεζοδρόμιο και έγιναν κομμάτια.
Κρίνεται τυχαίο που δεν περνούσε κάποιος πεζός από το σημείο εκείνη την ώρα, καθώς πρόκειται για πολυσύχναστο σημείο και τα συντρίμμια κατέληξαν έξω από καταστήματα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, υπάρχουν κι άλλες ζαρντινιέρες σπιτιών που κρίνονται επικίνδυνες.
- Νατσιός για θεωρία εξέλιξης: «Eίναι βλασφημία να είσαι Χριστιανός και να δέχεσαι τον Δαρβίνο»
- Δανδουλάκη: «Από τα 32 χρόνια με τον Πλωρίτη, τα 20 ήμασταν εγώ, εκείνος και η γυναίκα του»
- Κωνσταντοπούλου για μήνυση Γεωργιάδη: «Είναι κότα, θα μπορούσε να το είχε κάνει εδώ και τρεις μήνες»
- Ηρωική προσπάθεια από 13χρονο στην Αυστραλία: Κολύμπησε 4 ώρες για να σώσει τη μαμά και τα αδέλφια του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.