Παλαιό Φάληρο: Έπεσαν ζαρντινιέρες από πολυκατοικία σε πολυσύχναστο δρόμο

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (02/02) σε κεντρικό δρόμο του Παλαιού Φαλήρου, όπου αποκολλήθηκαν και έπεσαν ζαρντινιέρες από πολυκατοικία.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες που μετέφερε το Action24, οι ζαρντινιέρες κατέληξαν στο πεζοδρόμιο και έγιναν κομμάτια.

Κρίνεται τυχαίο που δεν περνούσε κάποιος πεζός από το σημείο εκείνη την ώρα, καθώς πρόκειται για πολυσύχναστο σημείο και τα συντρίμμια κατέληξαν έξω από καταστήματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, υπάρχουν κι άλλες ζαρντινιέρες σπιτιών που κρίνονται επικίνδυνες.