Μενού

Παλαιό Φάληρο: Έπεσαν ζαρντινιέρες από πολυκατοικία σε πολυσύχναστο δρόμο

Κρίνεται τυχαίο που δεν υπήρξε τραυματισμός από το σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα στο Παλαιό Φάληρο, καθώς από το σημείο περνάει πολύς κόσμος.

Reader symbol
Newsroom
Έπεσαν ζαρντινιέρες από πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο
Έπεσαν ζαρντινιέρες από πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (02/02) σε κεντρικό δρόμο του Παλαιού Φαλήρου, όπου αποκολλήθηκαν και έπεσαν ζαρντινιέρες από πολυκατοικία.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες που μετέφερε το Action24, οι ζαρντινιέρες κατέληξαν στο πεζοδρόμιο και έγιναν κομμάτια.

Κρίνεται τυχαίο που δεν περνούσε κάποιος πεζός από το σημείο εκείνη την ώρα, καθώς πρόκειται για πολυσύχναστο σημείο και τα συντρίμμια κατέληξαν έξω από καταστήματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, υπάρχουν κι άλλες ζαρντινιέρες σπιτιών που κρίνονται επικίνδυνες. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ