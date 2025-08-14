Παλαιό Φάληρο, Χαλκιδική: Δύο πνιγμοί ηλικιωμένων μέσα σε 24 ώρες

Μια γυναίκα περίπου 70 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θαλάσσια περιοχή του Παλαιού Φαλήρου το βράδυ της Τετάρτης (13/08).

Η άτυχη λουόμενη, η οποία φορούσε κόκκινο ολόσωμο μαγιό, ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Νεκρός 86χρονος λουόμενος και στη Χαλκιδική

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 86χρονος ημεδαπός, χθες το απόγευμα, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Γυαλάκι – Πυργαδάκια, στη Χαλκιδική.

Ο 86χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμενικό Φυλάκιο του Όρμου Παναγιάς που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ