Παλαιό Φάληρο: Ολονύκτια διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω καθίζησης

Ολονύκτια διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ναϊάδων στο Παλαιό Φάληρο, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, η οποία προκλήθηκε από την ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/2) στην Αττική.

Οι αρχές προχώρησαν στην παραπάνω απόφαση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων, αλλά και να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες ολοκληρώθηκαν νωρίς το πρωί και έτσι σταδιακά αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία.