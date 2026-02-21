Μενού

Παλαιό Φάληρο: Ολονύκτια διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω καθίζησης

Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δρόμο στο Παλαιό Φάληρο μετά την ολονύκτια διακοπή της κυκλοφορίας λόγω καθίζησης στο οδόστρωμα.

Ολονύκτια διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ναϊάδων στο Παλαιό Φάληρο, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, η οποία προκλήθηκε από την ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/2) στην Αττική.

Οι αρχές προχώρησαν στην παραπάνω απόφαση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων, αλλά και να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες ολοκληρώθηκαν νωρίς το πρωί και έτσι σταδιακά αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία.

