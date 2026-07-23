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Παλαιό Φάληρο: Στιγμές τρόμου για γυναίκα - Άντρας τής επιτέθηκε ενώ έμπαινε στο σπίτι της

Απερίγραπτο θράσος είχε ένας άντρας στο Παλαιό Φάληρο, επιτιθέμενος σε γυναίκα για να τη ληστέψει, τη στιγμή που βρισκόταν στην είσοδο του σπιτιού της.

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Η στιγμή της επίθεσης στο Παλαιό Φάληρο
Η στιγμή της επίθεσης στο Παλαιό Φάληρο | Glomex - SKAI
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Απερίγραπτο θράσος είχε ένας άντρας στο Παλαιό Φάληρο, επιτιθέμενος σε μία γυναίκα υπό το φως της ημέρας χθες το μεσημέρι (23/7), τη στιγμή που βρισκόταν στην είσοδο του σπιτιού της έτοιμη να μπει.

Όπως μεταφέρει το ΣΚΑΙ, η γυναίκα βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, από την επίθεση που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, από το εσωτερικό της εισόδου της πολυκατοικίας.

Κατά την επίθεση η γυναίκα ξέσπασε σε φωνές και αντιστάθηκε στον δράστη θορυβώντας τους γείτονες, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ήταν ο σκοπός του άντρα, αν και ήταν πιθανό να ήθελε να κλέψει τα ψώνια που κουβαλούσε το θύμα, ή χρήματα και τιμαλφή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άντρας αναζητείται ακόμα από τις αστυνομικές αρχές και καθώς τα χαρακτηριστικά του έγιναν εμφανή, είναι θέμα χρόνου μέχρι να συλληφθεί.

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