Παλαιό Φάληρο: Στιγμές τρόμου για γυναίκα - Άντρας τής επιτέθηκε ενώ έμπαινε στο σπίτι της

Απερίγραπτο θράσος είχε ένας άντρας στο Παλαιό Φάληρο, επιτιθέμενος σε μία γυναίκα υπό το φως της ημέρας χθες το μεσημέρι (23/7), τη στιγμή που βρισκόταν στην είσοδο του σπιτιού της έτοιμη να μπει.

Όπως μεταφέρει το ΣΚΑΙ, η γυναίκα βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, από την επίθεση που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, από το εσωτερικό της εισόδου της πολυκατοικίας.

Κατά την επίθεση η γυναίκα ξέσπασε σε φωνές και αντιστάθηκε στον δράστη θορυβώντας τους γείτονες, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ήταν ο σκοπός του άντρα, αν και ήταν πιθανό να ήθελε να κλέψει τα ψώνια που κουβαλούσε το θύμα, ή χρήματα και τιμαλφή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άντρας αναζητείται ακόμα από τις αστυνομικές αρχές και καθώς τα χαρακτηριστικά του έγιναν εμφανή, είναι θέμα χρόνου μέχρι να συλληφθεί.