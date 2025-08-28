Ένας 43χρονος συνελήφθη, το πρωί της Δευτέρας 18/8 στη Νίκαια, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης, αναφορικά με υπάλληλο εταιρίας στην περιοχή της Παλλήνης, ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή συσκευή καταγραφής εικόνας (κάμερα), με σκοπό την παράνομη βιντεοσκόπηση του χώρου γυναικείας τουαλέτας της εταιρίας, πρωινές ώρες της 18/8 εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος στην περιοχή της Νίκαιας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 43χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακές συσκευές (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα) και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης) τα οποία περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από την ανωτέρω συσκευή καταγραφής.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.