«Πάμε να ανάψουμε κερί»: Παιδιά στην Πεύκη βρήκαν την οβίδα του Β' Παγκοσμίου και την πήγαν στους γονείς

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα στην Πεύκη, όταν εντοπίστηκε μια οβίδα, πιθανότατα από την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σε αναγειρόμενη οικοδομή επί της οδού Δημοκρατίας.

Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη, καθώς το εύρημα θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο.

Η αποκάλυψη της οβίδας έγινε κάτω από συνθήκες που προκαλούν σοκ, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο Orange Press Agency, την ανακάλυψαν παιδιά την ώρα που έπαιζαν σε παρακείμενο οικόπεδο.

Μάλιστα, επειδή οι γονείς τους αρχικά δεν τα πίστευαν, κατά την ίδια πηγή, τα παιδιά φαίνεται ότι μετέφεραν την οβίδα στα χέρια για να την επιδείξουν, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δημοκρατίας από το ύψος της Σαλαμίνος, ενώ απαγορεύεται στους κατοίκους ακόμη και να πλησιάσουν ή να μετακινήσουν τα οχήματά τους που βρίσκονται σταθμευμένα κοντά στο σημείο.

Η απομάκρυνση της οβίδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού.

«Πάμε να ανάψουμε κερί στην εκκλησία» έλεγαν οι γονείς

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο Orange Press Agency τις στιγμές αγωνίας που έζησαν γονείς και γείτονες:

«Γύρω στις πέντε η ώρα βρήκανε κάποια παιδιά μια οβίδα εκατό μέτρα πιο κάτω. Την φέρανε εδώ πέρα και την, την ακουμπήσανε εδώ πέρα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Παίζανε τα παιδιά σε ένα χωράφι νομίζω ήτανε και απλά την, επειδή οι γονείς τους δεν τους πίστευαν τα παιδιά, την έφεραν εδώ πέρα που ήταν και οι γονείς και αυτό. Ήτανε χωμένη μέσα στο έδαφος και αυτό. Τη βρήκαν τα παιδιά όπως παίζανε. Νομίζω πρέπει να υπήρχε ανησυχία ειδικά από τους γονείς. Γιατί και οι γονείς μετά λέγανε πάμε να ανάψουμε κεριά στην εκκλησία και τα λοιπά. Ε, εντάξει, τρόμαξα. Από εκεί περνάω κάθε μέρα».

