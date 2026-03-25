Συναγερμός στην Πεύκη: Βρέθηκε οβίδα του Β' Παγκοσμίου σε οικοδομή – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πεύκη, καθώς εντοπίστηκε οξειδωμένη ιταλική οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια εργασιών σε ανεγειρόμενη οικοδομή, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Σαλαμίνος για λόγους ασφαλείας.

Το σημείο έχει αποκλειστεί ενώ αναμένεται κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Στρατού για να απομακρύνει την οβίδα.

