Μενού

Συναγερμός στην Πεύκη: Βρέθηκε οβίδα του Β' Παγκοσμίου σε οικοδομή – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας

Συναγερμός στην Πεύκη για οβίδα του Β’ ΠΠ σε οικοδομή. Κλειστή η οδός Δημοκρατίας. Αναμένονται πυροτεχνουργοί του Στρατού.

Reader symbol
Newsroom
kykloforiakes-rythmiseis
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πεύκη, καθώς εντοπίστηκε οξειδωμένη ιταλική οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια εργασιών σε ανεγειρόμενη οικοδομή, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Σαλαμίνος για λόγους ασφαλείας.

Το σημείο έχει αποκλειστεί ενώ αναμένεται κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Στρατού για να απομακρύνει την οβίδα.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ