Πάμε Ραλλούς Μάνου; Οι πιο γνωστές-άγνωστες πλατείες της Αθήνας

Η Αθήνα είναι ένα ατελείωτο ψηφιδωτό. Μπορείς ακόμη και τυχαία να ανακαλύψεις πράγματα που δεν γνώριζες ότι υπάρχουν, άσχετα αν καυχιέσαι για την πόλη που γεννήθηκες. Υπάρχουν σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας πλατείες με σπάνια ονόματα που σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι βέβαιο το πώς προέκυψαν. Αυτό που μετράει είναι πως μας τραβούν την προσοχή.

Πλατεία Ραλλούς Μάνου, οδός Φιλελλήνων

Κατεβαίνοντας τη Φιλελλήνων ή διασχίζοντας τη Λεωφόρο Αμαλίας, το μάτι σου πέφτει στη ρωσική εκκλησία (την Αγία Τριάδα). Αυτό που δεν βλέπεις, γιατί κρύβεται πίσω από το ιερό της εκκλησίας και τα ψηλά κτίρια γραφείων, είναι μια μικροσκοπική, καταπράσινη πλατεία - όαση. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της σπουδαίας χορογράφου Ραλλούς Μάνου και αποτελεί το μυστικό των υπαλλήλων του κέντρου ως ένα μικρό καταφύγιο μακριά από τη δύσκολη καθημερινότητα του γραφείου. Και των περίεργων τουριστών βέβαια που μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι δεν γνωρίζουν το όνομα της πλατείας.

Πλατεία Μαδρίτης, Ιλίσσια

Βρίσκεται στα Ιλίσια, πίσω ακριβώς από την Εθνική Πινακοθήκη και το πρώην Χίλτον, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Αλεξάνδρου και Μιχαλακοπούλου. Παρότι είναι μια μεγάλη, ανοιχτή πλατεία με πεύκα και γκαζόν, οι περισσότεροι Αθηναίοι αγνοούν την ύπαρξή της, καθώς περνούν με ταχύτητα από τις παρακείμενες λεωφόρους. Το όνομά της επισφραγίζει τις καλές σχέσεις της Ελλάδας με την Ισπανία, αλλά για τους ελάχιστους μυημένους, είναι απλώς το τέλειο μέρος για να διαβάσεις ένα βιβλίο το κυριακάτικο πρωινό, έχοντας την αίσθηση ότι δεν βρίσκεσαι καν στην Αθήνα.

Πλατεία Καλλιγά, Κάτω Πατήσια

Κρυμμένη στα όρια της Κυψέλης με τα Κάτω Πατήσια (εκεί που τέμνονται οι οδοί Καραμανλάκη και Χαλεπά), η Πλατεία Καλλιγά είναι ίσως η πιο ιδιαίτερη κυκλική πλατεία της Αθήνας. Σχεδιάστηκε με ευρωπαϊκά πρότυπα και περιτριγυρίζεται από μερικές από τις πιο όμορφες, αστικές πολυκατοικίες του Μεσοπολέμου και του '50. Σε αντίθεση με τη φασαρία της Πατησίων που βρίσκεται λίγα στενά πιο κάτω, εδώ κυριαρχεί μια νοσταλγική, αρχοντική ηρεμία.

Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Αν περπατήσεις μέσα σε αυτή την «αόρατη» πλατεία, θα πέσεις πάνω σε μια ορειχάλκινη προτομή ενός αγέρωχου άνδρα με στρατιωτική στολή. Δεν είναι κάποιος Έλληνας ήρωας του '21, αλλά ο στρατηγός Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν. Είναι ο θρυλικός επαναστάτης που τον 19ο αιώνα διέσχισε τις παγωμένες Άνδεις και απελευθέρωσε την Αργεντινή. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού και δίπλα στο πάρκο του Πεδίου του Άρεως. Είναι εκείνο το μακρόστενο, πλακόστρωτο άνοιγμα με τα δεντράκια και τα παγκάκια, που οι περισσότεροι θεωρούν απλώς ως το «φαρδύ πεζοδρόμιο»

Πλατεία Σανταρόζα, οδός Σταδίου

Αυτό το μικρό, πλακόστρωτο άνοιγμα δεν ήταν πάντα ένα κενό αστικό σημείο. Κάποτε εδώ χτυπούσε η καρδιά της ελληνικής δικαιοσύνης, καθώς φιλοξενούσε τα ιστορικά Δικαστήρια Σανταρόζα. Εκεί δικάστηκε ο Νίκος Μπελογιάννης. Βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στην Πανεπιστημίου και τη Σταδίου (δίπλα στο παλιό τυπογραφείο και απέναντι από το θέατρο REX). Πήρε το όνομά της από τον Ιταλό φιλέλληνα κόμη Σανταρόζα, που έπεσε ηρωικά στη Σφακτηρία.