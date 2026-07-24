Σε προετοιμασία για το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να αναπτυχθεί τις επόμενες ώρες, με έντονες βροχές, καταιγίδες, και πτώση της θερμοκρασίας, μηνύματα του 112 έχουν φτάσει στα κινητά χιλιάδων πολιτών στην Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία και Σκύρο.
Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων θα βρεθούν η Εύβοια, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για κατά τόπους επικίνδυνες καταιγίδες.
Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, η κακοκαιρία ξεκίνησε από τα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας, και αναμένεται να επεκταθεί τις επόμενες ώρες.
Απανωτά 112 - Οι 11 περιοχές που θα χτυπηθούν πιο σκληρά
Η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη, η Πιερία και η Ημαθία βρίσκονται από τις πρωινές ώρες στο επίκεντρο των φαινομένων.
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Παράλληλα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται στα παραθαλάσσια και θαλάσσια τμήματα.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι προβλέψεις για τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι τα πιο έντονα κατά τη διάρκεια του κύματος κακοκαιρίας. Σε αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.
Πότε φτάνει στην Αττική η κακοκαιρία
Στην Αττική, η επιδείνωση του καιρού θα γίνει αισθητή από το μεσημέρι, αρχικά στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού, ωστόσο, το πιο κρίσιμο διάστημα αναμένεται από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες, όταν καταιγίδες θα αναπτυχθούν σε περισσότερες περιοχές του λεκανοπεδίου.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις αναμένονται αργά το απόγευμα και κυρίως το βράδυ της Παρασκευής. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικά μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
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