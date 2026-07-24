Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Οι περιοχές που θα εκδηλωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ και προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας, μετά και το κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα, Παρασκευή (24/07), αλλά και αύριο Σάββατο αναμένεται η εκδήλωση έντονων φαινομένων.

Οι βροχές και καταιγίδες, σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Καιρός: Πού αναμένονται καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Σήμερα, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τις εξής περιοχές:

Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

(ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

(ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση). Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

(κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Στη ανατολική Στερεά , συμπεριλαμβανομένης της Αττικής , τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

, συμπεριλαμβανομένης της , τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Οι περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση για το Σάββατο

Το Σάββατο, τα προγνωστικά στοιχεία αναφέρουν πως τα έντονα φαινόμενα θα χτυπήσουν:

Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

(κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

(ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).