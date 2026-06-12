Πάνε για Γκίνες ζεϊμπέκικου χιλιάδες μερακλήδες στην Θεσσαλονίκη: Ο σκόπος πίσω από την διοργάνωση

Έχουμε δει ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη μπουγάτσα, για το μεγαλύτερο σουβλάκι, άντε στη χειρότερη και για το πιο μαζικό συρτάκι. Αλλά κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, η πλατεία Αριστοτέλους βάζει τα καλά της, δένει σφιχτά τα κορδόνια της και ετοιμάζεται να δονηθεί στα 9/8. Η Θεσσαλονίκη πάει να σπάσει το ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο, μαζικότερο και ίσως πιο υπαρξιακό ζεϊμπέκικο που είδε ποτέ η ανθρωπότητα.

Και ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το απόλυτο έπος; Η Alzheimer Ελλάς, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για καμπάνια ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Βέβαια, επειδή οι κριτές του Γκίνες είναι γνωστοί σπασίκλες και δεν ψήνονται με το πατροπαράδοτο «έλα μωρέ, θα κατεβάσω μισό μπουκάλι ουίσκι και θα βγω να ρίξω μια γυροβολιά», το πράγμα έχει απαιτήσεις. Δεν πας απλά και χτυπάς παλαμάκια. Γίνονται πρόβες, κύριοι. Άνθρωποι όλων των ηλικιών συντονίζονται για να βαρέσουν το βήμα ταυτόχρονα.

Το απόλυτο playlist για ρεκόρ

Εμείς, όμως, ρωτάμε: τι θα παίζει από τα ηχεία όταν γίνει η κίνηση; Γιατί καλό το ρεκόρ, αλλά αν δεν πέσει η σωστή η πενιά να ραγίσει το πλακόστρωτο της Αριστοτέλους, πώς θα βγει το συναίσθημα;

Εμείς απαιτούμε -ή μάλλον ικετεύουμε- να γίνει η εκκίνηση με τη «Ρόζα» του Δημήτρη Μητροπάνου. Θέλουμε «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» με Στράτο Διονυσίου για τους σκληροπυρηνικούς μερακλήδες και λίγο Πασχάλη Τερζή στο «παλιόκαιρο», έτσι, για να τιμήσουμε και τον τοπικό πατριωτισμό της συμπρωτεύουσας.

Αν είναι να γραφτούμε στην παγκόσμια ιστορία, ας το κάνουμε με βαρύ καημό.