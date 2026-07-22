Πανελλήνιες 2026: Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις για τις σχολές - Τι ώρα θα βγουν τα αποτελέσματα

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για τις Πανελλήνιες εξετάσεις έρχεται να βάλει η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για την τριτοβάθμια αύριο, Πέμπτη 23/7.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη αποκάλυψε ότι αύριο Πέμπτη (23/7) μετά τις 11:00 αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Πανελλήνιες 2026: Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τις βάσεις

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, results.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.

Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν ενημέρωση για το τμήμα επιτυχίας τους και μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα Λύκεια, χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο 8ψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής.