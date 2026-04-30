Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται το επίδομα των 350 ευρώ - Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, αποσαφηνίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, μετακίνησης και διατροφής των υποψηφίων που εξετάζονται για τις Πανελλήνιες 2026, σε διαφορετική σχολική μονάδα από εκείνη στην οποία υπέβαλαν την αίτησή τους.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που πληρούν τα κριτήρια, δικαιούνται αποζημίωση ύψους 350 ευρώ.

Την αποζημίωση δεν δικαιούνται όσοι τελικά δεν προσήλθαν στις εξετάσεις, καθώς και οι υποψήφιοι των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων που διεξάγονται τον Σεπτέμβριο.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι υποψήφιοι που αποφοιτούν κατά το ίδιο έτος συμμετοχής τους στις εξετάσεις και εξετάζονται σε διαφορετικό Εξεταστικό Κέντρο από αυτό της αίτησης-δήλωσής τους, εφόσον ισχύουν τα εξής:

Α. Υποψήφιοι ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που μετακινούνται:

Από νησιωτική χώρα προς άλλο νησί: Η αποζημίωση καταβάλλεται μόνο αν η απόσταση μεταξύ των δύο σχολείων είναι τουλάχιστον 120 χιλιόμετρα (δεν ισχύει για μετακινήσεις εντός του ίδιου νησιού με μικρότερη απόσταση).

Από νησιωτική χώρα προς την ηπειρωτική Ελλάδα: Χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.

Εντός της ηπειρωτικής χώρας: Μόνο εφόσον η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του σχολείου υποβολής της αίτησης και του Εξεταστικού Κέντρου είναι μεγαλύτερη από 120 χιλιόμετρα.

Β. Υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Οι μαθητές που μετακινούνται προς Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα δικαιούνται την αποζημίωση αν:

Μετακινούνται από νησί σε άλλο νησί ή εντός του ίδιου νησιού (απόσταση >120 χλμ.).

Μετακινούνται από νησιωτική προς ηπειρωτική χώρα.

Μετακινούνται εντός ηπειρωτικής χώρας και η απόσταση από το Βαθμολογικό ή Ειδικό Κέντρο υπερβαίνει τα 120 χιλιόμετρα.

Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Μετά το πέρας των εξετάσεων, ο υποψήφιος ή ο κηδεμόνας του πρέπει να καταθέσει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μέσω του Λυκείου του) τα εξής:

Αίτηση για την καταβολή της αποζημίωσης.

Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης, η οποία να επιβεβαιώνει το έτος αποφοίτησης του μαθητή.

Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία θα πιστοποιεί τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του σχολείου υποβολής της αίτησης και του Εξεταστικού Κέντρου.

Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού ή Βαθμολογικού Κέντρου, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα μαθήματα και οι ημερομηνίες συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις.