Πανελλήνιες 2026: Πώς εξετάζεται κάθε μάθημα – Ο αναλυτικός οδηγός

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια ακολουθούν πλέον ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που στοχεύει στην κλιμακούμενη δυσκολία και τον έλεγχο των γνώσεων. Αν ετοιμάζεσαι για τις εξετάσεις, δες παρακάτω πώς ακριβώς θα εξεταστείς σε κάθε μάθημα.

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας παραμένει τρίωρη, ενώ οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν υποχρεωτικά στο σύνολο των θεμάτων. Τα θέματα αντλούνται από την καθορισμένη εξεταστέα ύλη και περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων, όπως σύντομης απάντησης ή ελεύθερης ανάπτυξης, ακολουθώντας τη λογική των σχολικών εγχειριδίων και των οδηγιών του Ι.Ε.Π.. Σε περιπτώσεις υποερωτημάτων, η βαθμολογία κατανέμεται ισότιμα, εκτός αν ορίζεται ρητά διαφορετικά κατά την ανακοίνωσή τους.

1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Εδώ εξετάζονται 2 ή 3 μη διδαγμένα κείμενα (το ένα οπωσδήποτε λογοτεχνικό).

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 θέματα:

Θέμα 1ο (20 μονάδες): Περίληψη μέρους ενός κειμένου.

Θέμα 2ο (35 μονάδες): Τρεις ερωτήσεις για τη δομή και τον σκοπό του συγγραφέα.

Θέμα 3ο (15 μονάδες): Ερμηνευτικό σχόλιο για το λογοτεχνικό κείμενο (100-200 λέξεις).

Θέμα 4ο (30 μονάδες): Έκθεση – Παραγωγή λόγου (300-400 λέξεις).

2. Ανθρωπιστικές Σπουδές

Αρχαία Ελληνικά

Η εξέταση περιλαμβάνει:

Διδαγμένο κείμενο: Ερωτήσεις κατανόησης και ερμηνείας.

Παράλληλο κείμενο: Συσχετισμός ιδεών.

Αδίδακτο κείμενο: Μετάφραση (20 μονάδες) και γραμματικοσυντακτική ανάλυση.

Ιστορία

Τα θέματα χωρίζονται σε δύο ομάδες:

Ομάδα Α': Ιστορικές γνώσεις (ορισμοί, γεγονότα, χρονολογίες).

Ομάδα Β': Σύνθεση και κριτική ικανότητα με χρήση πηγών (χάρτες, διαγράμματα κ.λπ.).

Λατινικά

Μετάφραση: Διδαγμένο κείμενο για 20 μονάδες.

Ασκήσεις: Εισαγωγή, ετυμολογία, γραμματική και συντακτικό (80 μονάδες).

3. Θετικές Σπουδές και Σπουδές Υγείας

Μαθηματικά

Η εξέταση έχει 4 θέματα που δυσκολεύουν σταδιακά:

Θέμα Α: Θεωρία.

Θέμα Β: Άσκηση εφαρμογής.

Θέμα Γ: Σύνθετη άσκηση.

Θέμα Δ: Πρόβλημα που απαιτεί στρατηγική επίλυσης.

Φυσική και Χημεία

Περιλαμβάνουν θεωρία, ερωτήσεις κριτικής ικανότητας (συχνά με πειράματα), ασκήσεις και ένα δύσκολο σύνθετο πρόβλημα. Στη Φυσική δίνεται και πίνακας με τύπους.

Βιολογία

Θέματα 1 και 2: Έλεγχος γνώσεων και εννοιών.

Θέματα 3 και 4: Αξιολόγηση δεδομένων και επίλυση προβλημάτων.

4. Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Οικονομία (ΑΟΘ)

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 ομάδες:

Γνώσεις θεωρίας.

Κριτική ανάλυση.

Άσκηση με εφαρμογή τύπων.

Σύνθετο υπολογιστικό πρόβλημα.

Πληροφορική (ΑΕΠΠ)

Θέμα 1: Αποκλειστικά θεωρία.

Θέμα 2: Συνδυασμός θεωρίας και ασκήσεων.

Θέματα 3 και 4: Κυριαρχούν οι ασκήσεις και ο προγραμματισμός.