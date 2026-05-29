Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων δίνουν σήμερα, Παρασκευή (29/05), το πρώτο τους μάθημα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, αυτό της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Έξω από τα εξεταστικά κέντρα, το κλίμα ήταν μια μίξη ψυχραιμίας και δημιουργικού άγχους, με τους τελειόφοιτους να ανταλλάσσουν τις τελευταίες κουβέντες λίγο πριν περάσουν το κατώφλι των αιθουσών για το πρώτο μεγάλο crash test.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα πιθανό θέμα»

Ένας νεαρός υποψήφιος εμφανίστηκε απόλυτα συνειδητοποιημένος και έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση φέρουν τα θέματα, θέτοντας παράλληλα και το οικονομικό κριτήριο της επιλογής του:

«Εντάξει, εγώ προετοιμασμένος είμαι. Ό,τι μπορώ έχω κάνει. Θα προσπαθήσω να γράψω όσο καλύτερα μπορώ, να περάσω εκεί που θέλω. Εδώ στην Αθήνα πιο πολύ, να είμαι πιο άνετος. Όχι, δεν έχω σκεφτεί ακριβώς ακόμα (σχολή-στόχο). Θα δω. Δεν ξέρω, όχι (για SOS θέμα). Ό,τι πέσει είμαστε έτοιμοι να γράψουμε. Εγώ πιστεύω η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα πιθανό θέμα. Αυτό. Κάποιες φορές πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά που πρέπει και θα γράψουμε αυτά που πρέπει να γράψουμε. Αλλά εντάξει προσαρμοζόμαστε σε αυτό και προσπαθούμε να γράψουμε όσο καλά μπορούμε. Θέλω να είμαι στο σπίτι μου πιο πολύ, θα είμαι πιο άνετα. Είναι και οικονομικοί λόγοι».

Η Κατερίνα, με χαμόγελο και διάχυτη αισιοδοξία, στάθηκε στην ιδιαιτερότητα του μαθήματος της Έκθεσης και εξήγησε γιατί η υποκειμενικότητα της βαθμολόγησης κρύβει παγίδες αλλά και ευκαιρίες:

«Σήμερα δίνουμε έκθεση, πρώτο μάθημα. Υπάρχει λίγο άγχος αλλά εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Κάτι έχουμε κάνει από προετοιμασία. Πάμε δυναμικά. (Για τη σχολή) δεν το λέμε ακόμα, μην το γρουσουζέψουμε. Το κρατάμε για έκπληξη στο τέλος. Είναι λίγο σχετική η βαθμολογία. Δηλαδή δεν υπάρχει σωστό και λάθος και ότι δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις ακριβώς το θέμα. Οπότε εντάξει, αυτό βέβαια είναι και καλό, γιατί σου δίνει μια ευελιξία, αλλά εντάξει. Όχι, πιστεύω ό,τι και να πέσει θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θα ανταποκριθώ όσο πιο καλά μπορώ».

«Από μικρός έχω μια συγκεκριμένη σχολή στο μυαλό μου»

Ένας ακόμη υποψήφιος αναφέρθηκε στα δύο χρόνια της επίπονης προσπάθειας, επισημαίνοντας τις υψηλές απαιτήσεις των μεγάλων σχολών που δημιουργούν επιπλέον πίεση:

«Προετοιμασμένος, προετοιμασμένος. Διαβάζουμε δύο χρόνια, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εντάξει, ήταν ζόρικα, αλλά αντέξαμε όσο μπορούσαμε, διαβάσαμε με υπομονή και ελπίζουμε για τα καλύτερα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πιστέψω και τι να περιμένω για το θέμα. Οι θεματικές ενότητες είναι πάρα πολλές. Κάθε χρόνο κάνουν και κάτι καινούργιο, πρωτότυπο, οπότε πραγματικά δεν έχω ιδέα. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είχα κάποια συγκεκριμένη δυσκολία. Γενικότερα το μάθημα το συγκεκριμένο είναι απαιτητικό και η εξέταση και η διόρθωση η οποία γίνεται είναι ιδιαίτερη και πρωτότυπη, οπότε υπάρχει πάντοτε ένα άγχος από πίσω, αλλά ως εκεί πέρα δεν, δεν έχω κάποιο παραπάνω άγχος. Είναι πραγματικά ένα άγχος να μπω στη σχολή που θέλω γιατί είχα βάλει από μικρός μια συγκεκριμένη σχολή στο μυαλό μου και πραγματικά έχω ένα άγχος του αν θα περάσω, αν δεν θα περάσω. Μηχανολόγων Μηχανικών θέλω στο Μετσόβιο, αλλά θα δούμε. Είναι απαιτητική, είναι από τις μεγαλύτερες σχολές».

Πανελλαδικές: Οι κανόνες και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Υπενθυμίζεται ότι ο φετινός «μαραθώνιος» των Πανελληνίων Εξετάσεων ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η εξέταση αρχίζει κανονικά στις 08:30 το πρωί, με τους υποψηφίους να προσέρχονται στις αίθουσες το αργότερο μέχρι τις 08:00, ενώ η διάρκεια της δοκιμασίας ήταν τρεις ώρες με κοινή ύλη και θέματα για όλους.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κάνουν πρεμιέρα με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Για τους αποφοίτους των ΓΕΛ, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο κάθε υποψήφιος.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων στις Πανελλήνιες, είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, το δελτίο εξεταζομένου, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, γόμα, ξύστρα, γεωμετρικά όργανα όπου αυτά απαιτούνται, ένα μικρό μπουκάλι με νερό ή χυμό, καθώς και απλό ρολόι χειρός, καθώς απαγορεύονται ρητά τα smartwatches. Αντίθετα, η είσοδος στις αίθουσες με βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, βοηθήματα οποιουδήποτε είδους ή κινητά τηλέφωνα απαγορεύεται αυστηρά.