Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με τρία μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα, Σάββατο (06/06), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Οι μαθητές εξετάστηκαν στα ειδικά μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα του ειδικού μαθήματος Ηλεκτροτεχνία 2.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις τελικές απαντήσεις στην Ηλεκτροτεχνία 2.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα του ειδικού μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις τελικές απαντήσεις του ειδικού μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα του ειδικού μαθήματος Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις τελικές απαντήσεις του ειδικού μαθήματος Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα του ειδικού μαθήματος Αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Ο αναλυτικός σχολιασμός των θεμάτων στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Δείτε τον αναλυτικό σχολιασμών των θεμάτων στον Προγραμματισμό Υπολογιστών:

Δείτε τον αναλυτικό σχολιασμών των θεμάτων στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης :

Δείτε τον αναλυτικό σχολιασμών των θεμάτων στην Ηλεκτροτεχνία ΙΙ: