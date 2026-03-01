Πανηγυρισμοί με σαμπάνιες και ντίσκο έξω από την ιρανική πρεσβεία στην Αθήνα

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής (01/03) έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Ψυχικό.

Οι διαδηλωτές, αντίπαλοι του καθεστώτος του Χαμενεΐ, άνοιξαν σαμπάνιες, χορεύουν δυτικά τραγούδια και ζητούν με συνθήματα να κλείσει η πρεσβεία.

Το κοντράστ συναισθημάτων είναι ορατό καθώς η ιρανική σημαία ανεμίζει μεσίστια στο κτίριο της πρεσβείας.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Πορεία διαμαρτυρίας στην αμερικανική πρεσβεία

Νωρίτερα πραγαμτοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εργατικά σωματεία και φορείς, η οποία ξεκίνησε από το Πάρκο Ελευθερίας και κατέληξε στην αμερικανική πρεσβεία, μετά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν δυνάμεις που πρόσκεινται στο ΚΚΕ, οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, φοιτητικοί σύλλογοι και σωματεία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις τρέχουσες πολεμικές εξελίξεις.

​Κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκε το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την Τεχεράνη, φονιάδες των λαών Αμερικανοί», ενώ το κεντρικό πανό ζητούσε την απεμπλοκή της Ελλάδας από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.