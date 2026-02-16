Πανικός στην Πορταριά: Διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία παρασκευής γλυκών

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) σε βιοτεχνία παρασκευής γλυκών, μεταξύ Πορταριάς – Κατηχωρίου, στη Μαγνησία, όταν διαπιστώθηκε διαρροή υγραερίου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, εργαζόμενες στην βιοτεχνία ανησύχησαν από την παράξενη οσμή που αναδυόταν και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που απομάκρυναν άμεσα από το παρασκευαστήριο τις εργαζόμενες και προχώρησαν γρήγορα στον εντοπισμό της διαρροής, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ατυχήματος.