Πάνος Πανόπουλος: Πέθανε ο ηθοποιός του «Κατήφορου» – Το παιχνίδι της μοίρας

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος. Η σπουδαία πορεία από τον «Κατήφορο» στο ΚΘΒΕ και το αντίο δύο μέρες αφότου έγινε παππούς.

Πάνος Πανόπουλος
Πάνος Πανόπουλος
Φτωχότερος είναι από σήμερα ο κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου, καθώς ο Πάνος Πανόπουλος πέρασε στην αιωνιότητα. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας έναν πολύτιμο συνάδελφο με σπουδαία διαδρομή.

Ο Πάνος Πανόπουλος (γεννημένος το 1944) άφησε το στίγμα του από τα πρώτα του κιόλας βήματα, κάνοντας ντεμπούτο στον θρυλικό «Κατήφορο» του Γιάννη Δαλιανίδη. Υπήρξε επί σειρά ετών βασικό στέλεχος του ΚΘΒΕ, ενώ η παρουσία του σε δεκάδες τηλεοπτικές σειρές τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό.

Η ζωή, ωστόσο, του επιφύλασσε ένα συγκλονιστικό φινάλε: ο αγαπημένος ηθοποιός έγινε παππούς μόλις δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, προλαβαίνοντας να νιώσει αυτή τη μεγάλη χαρά από τον γιο του.

Το τελευταίο «αντίο» θα ειπωθεί αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου στις 18:00, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Συκιά Ξυλοκάστρου.

