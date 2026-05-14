Συναγερμός στις Κυκλάδες: Ελληνικό υποβρύχιο «πιάστηκε» στα δίχτυα τράτας βόρεια της Τήνου

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Πολεμικό Ναυτικό μετά από ένα σπάνιο και σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Τήνου, με την εμπλοκή ενός ελληνικού υποβρυχίου και μιας αλιευτικής τράτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το υποβρύχιο βρισκόταν σε κίνηση στην περιοχή την ώρα που το αλιευτικό σκάφος είχε ρίξει τα δίχτυα του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα δίχτυα της τράτας μπλέχτηκαν στις προπέλες του υποβρυχίου, με αποτέλεσμα την άμεση ακινητοποίησή του.

Αυτή τη στιγμή, το υποβρύχιο παραμένει ακυβέρνητο στο σημείο, καθώς η βλάβη ή η παρεμπόδιση της έλικας καθιστά αδύνατη την αυτόνομη πλεύση του. Στο σημείο σπεύδουν ήδη, μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού για την παροχή τεχνικής βοήθειας.