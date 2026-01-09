Πάνος Ρούτσι: «Εγώ τον αγώνα μου δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα, τον έκανα ξεκάθαρα για το παιδί μου»

Όπως όλα δείχνουν η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται ένα βήμα πριν την ίδρυση πολιτικού φορέα. Ο Πάνος Ρούτσι, επίσης πατέρας θύματος, σχολίασε μεταξύ άλλων την πρωτοβουλία αυτή.

Μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό» ανέφερε μεταξύ άλλων: «Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε σχέση με κόμματα και χρώματα. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο καθένας είναι δικαίωμά του, όπως η κυρία Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα.

Εγώ τον αγώνα που έκανα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα. Το έκανα ξεκάθαρα για το παιδί μου, να βρω την αλήθεια.

Διαβάστε επίσης: Πάνος Ρούτσι: «Εγώ τον αγώνα μου δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα, το έκανα ξεκάθαρα για το παιδί μου»

Εφόσον δήλωσε ότι το πάει για κόμμα καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο των Τεμπών» και προσθέτει «Πρέπει να γίνει έτσι (να παραιτηθεί) η γνώμη μου είναι ότι, ό,τι και να κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα».

Παράλληλα, δήλωσε ότι αν του γινόταν πρόταση από την κυρία Καρυστιανού για συμμετοχή στο κόμμα θα έλεγε «όχι», ενώ σε ερώτηση του τι θα λεκεγε στη Μαρία Κρυστιανού για ίδρυση κόμματος απάντησε ότι «θα της έλεγα να κάνει αυτό που εκείνη νομίζει σωστό, δεν μπορώ να της πω να το κάνει ή να μην το κάνει».