Πλακιάς για Αρβανίτη: «Πήγες με την Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο για να μαζέψεις ψήφους»

Επίθεση κατά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς, με αφορμή τη Μαρία Καρυστιανού και τις δηλώσεις του σχετικά με την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε συνέντευξή του στο Action24, ο Κώστας Αρβανίτης απάντησε σε ερώτηση για τη στήριξη που έχει εκφράσει προς τη Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι η υποστήριξή του δεν αφορούσε προσωπικά την ίδια, αλλά τον Σύλλογο των Τεμπών και την προσπάθεια ανάδειξης της αλήθειας για τους 57 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Όπως δήλωσε, ο ίδιος –και συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ– ήταν εκείνος που μερίμνησε για την παρουσία του συλλόγου στο Ευρωκοινοβούλιο, διευκρινίζοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι η πρόεδρός του.

Παρακολούθησα την συνέντευξη του @kostarvanitis στο @action24tv στους δημοσιογράφους @grigoriadis_gio και @dorakoi1 και έκπληκτος άκουσα στην ερώτηση που του κάνανε για την σχέση του με την @mkaristianou και τις επισκέψεις που κάνανε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο χρόνο… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 8, 2026

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι η παρουσία του Κώστα Αρβανίτη μαζί με τη Μαρία Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είχε στόχο τη στήριξη του Συλλόγου των Τεμπών, αλλά την πολιτική εκμετάλλευση της δημοφιλίας της για την αποκόμιση ψήφων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά αναφέρει τα εξής: «Παρακολούθησα την συνέντευξη του @kostarvanitis στο @action24tv στους δημοσιογράφους @grigoriadis_gio και @dorakoi1 και έκπληκτος άκουσα στην ερώτηση που του κάνανε για την σχέση του με την @mkaristianou και τις επισκέψεις που κάνανε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο χρόνο να απαντά : Ότι δεν πήγε για την Καρυστιανου αλλά για τον σύλλογο και για τα ΤΕΜΠΗ και θα συνεχίσει να το κάνει.

Όχι κύριε Αρβανίτη δεν πήγες για κανένα συγγενή και για κανένα ΤΕΜΠΗ . Πήγες μαζί με την Καρυστιανου μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτείς την δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους για το κόμμα σου και για τον εαυτό σου.

Η ζημιά που κάνατε με αυτές τις κινήσεις σας κύριε Αρβανίτη όλο αυτό το διάστημα είναι ανυπολόγιστη. Να γνωρίζετε ότι στην πιθανή αθώωση του Καραμανλή έχετε μεγάλο μερίδιο και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που συνέβαλαν για αυτές τις κινήσεις. Και κάτι τελευταίο ,γιατί δεν αναφέρατε και την επικοινωνία που είχατε με άλλους συγγενείς και τους ενημερώνατε ότι τότε στην αρχή θα πηγαίνατε με την Καρυστιανου και μετά στα δύσκολα θα πηγαίνατε με εκείνους ; Ακόμα περιμένουν . Βλέπεται εκείνοι δεν είχαν την δημοφιλία της κυρίας Καρυστιανου. Κρίμα ειλικρινά ΚΡΙΜΑ για εσάς.