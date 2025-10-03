Πάνος Ρούτσι: Για εξετάσεις στο Νοσοκομείο Νίκαιας - «Μας κοροϊδεύουν για τα αυτονόητα»

Τη 19η ημέρα απεργία πείνας διανύει σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, που ζητάει την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στον γιο του, με τον 48χρονο να διακομίζεται το πρωί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου θα υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

Ο Πάνος Ρούτσι, με το πέρας των προληπτικών εξετάσεων, θα επιστρέψει στην πλατεία Συντάγματος όπου συνεχίζει την απεργία πείνας, ζητώντας να μάθει πώς πέθανε ο γιος του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Πάνος Ρούτσι: Τι δήλωσε ο ίδιος χθες

Ο Πάνος Ρούτσι, το βράδυ της Πέμπτης, μίλησε στο Open για την κατάστασή του: «Η διάθεσή μου είναι πολύ καλή, γιατί έχω τους ανθρώπους που με στηρίζουν, την οικογένειά μου, η κατάσταση αρχίζει και βαραίνει λίγο, γιατί δεν έχω πια τις δυνάμεις που είχα, αλλά δεν τα παρατάω».

«Έχω από την αρχή την προσωπική μου γιατρό, και όσες φορές έχουν έρθει από το ΕΚΑΒ, που έρχεται τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Εγώ προσωπικά ευχαριστώ το ΕΚΑΒ, όποτε έρχεται, αλλά έχω την ομάδα μου» συνέχισε ο Πάνος Ρούτσι.

«Μετά από δυόμιση χρόνια μας κοροϊδεύουν για τα αυτονόητα. Αυτό που ζητάω αυτήν τη στιγμή είναι η εκταφή του παιδιού, για να μάθω από τι πέθανε» πρόσθεσε ο απεργός πείνας, μιλώντας στο Open.