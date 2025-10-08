Ο πρώην πρόεδρος ένωσης ποινικολόγων, Γιάννης Γλύκας μίλησε στο Action24 και την εκπομπή «Action Τώρα» για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος τη σταμάτησε καθώς εκπληρώθηκε το αίτημά τους για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις.

«Δεν έπρεπε να περάσουν 23 ημέρες και έπρεπε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί, ήδη πιο πριν. Είναι μία λάθος διαδικασία, εγώ οφείλω να σας πω πως δεν καταλαβαίνω τη λογική, σε σχέση με την κύρια δίκη, διαδικασία» είπε αρχικά ο κ. Γλύκας για την υπόθεση Ρούτσι.

«Δεν γίνεται να υπάρχει ήδη μία κύρια διαδικασία και να μην έχουν απαντηθεί βασικά ερωτήματα, να μην έχουν γίνει τοξικολογικές σε τουλάχιστον μισά από τα θύματα, τα οποία φαίνεται να έχουν απανθρακωθεί. Από εκεί μπορεί να δημιουργηθούν αρκετά ζητήματα, μπορεί να μην βγάλει τίποτα, μπορεί να βγάλει πάρα πολλά» συνέχισε ο πρώην πρόεδρος ένωσης ποινικολόγων.

«Αν δεν βγάλει τίποτα, όλα καλά, αν όμως αυτή η διαδικασία βγάλει ειδήσεις, νέα ερωτηματικά, καταλαβαίνετε πως θα έχουμε πάρα πολλά νέα δεδομένα» πρόσθεσε ο κ. Γλύκας για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι.

Πάνος Ρούτσι: Δεν υπήρχε κανένα νομικό κώλυμα

«Η δίκη ενδεχομένως να αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η προδικαστική διαδικασία. Δεν υπήρχε κανένα νομικό κώλυμα για να μην ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι» κατέληξε ο πρώην πρόεδρος ένωσης ποινικολόγων.

Υπενθυμίζεται πως χθες, με απόφαση της εισαγγελίας της Λάρισας, άνοιξε ο δρόμος για το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις, και η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι μετά από 23 ημέρες σταματά την απεργία πείνας καθώς έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματα του.

Επιπλέον η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε από το Σύνταγμα: «Tο φώς μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ότι ένας άνθρωπος πάλεψε με τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς.

Η συσκότιση, η συγκάληψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν.

Ανασύρονται οι έρευνες και βγαίνουν από τα ντουλάπια και τα κιτάπια τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφοορούν τους λόγους της πρόκλησης της πυρόσφαιρας και τις αιτίες που έφεραν τους θανάτους στα Τέμπη.