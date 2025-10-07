Με απόφαση της εισαγγελίας της Λάρισας, άνοιξε ο δρόμος για το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις, και η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι μετά από 23 ημέρες σταματά την απεργία πείνας καθώς έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματα του.

Επιπλέον η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε από το Σύνταγμα: «Tο φώς μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ότι ένας άνθρωπος πάλεψε με τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς.

Πάνος Ρούτσι και Ζωή Κωνσταντοπούλου | EUROKINISSI

Η συσκότιση, η συγκάληψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν.

Ανασύρονται οι έρευνες και βγαίνουν από τα ντουλάπια και τα κιτάπια τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφοορούν τους λόγους της πρόκλησης της πυρόσφαιρας και τις αιτίες που έφεραν τους θανάτους στα Τέμπη.

Όλα πια είναι ανοιχτά. Σήμερα αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια.

Οι μηχανισμοί αντιστέκονταν σε αυτό που ήταν δίκαιο και σωστό», δήλωσε μεταξύ άλλων η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Το βίντεο του Reader.gr με τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

Τι δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι συγκινημένος ευχαρίστησε τον κόσμο που ήταν δίπλα του στις 23 ημέρες απεργίας.

Το βίντεο του Reader με τη στιγμή που η συζυγός του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα τον αγκαλιάζει και του δίνει ένα λευκό τριαντάφυλλο:

Αναλυτικά δήλωσε: «​Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα μου αυτές τις μέρες, 23 μέρες, με την συμπαράσταση. Αυτή η αγάπη που μου δώσανε. Και ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μαζί πάντα.

Και θέλω να ευχαριστήσω και τους γιατρούς μου που με προσέχανε. Και θα ήθελα να κάνω ένα κάλεσμα για αύριο, για όλο τον κόσμο, τον κόσμο που με υποστήριξε, 18:30 η ώρα εδώ, να μπορούμε να χαρούμε έστω και λίγο για τη μεγάλη, για τη μεγάλη νίκη που αποκτήσαμε όλοι μαζί. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πάνος Ρούτσι.

Μάλιστα, καλεί σε συγκέντωση αύριο στις 18:30 στο Σύνταγμα για να γιορτάσει τη νίκη του.