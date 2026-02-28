Πάνος Ρούτσι: «Οι εκταφές θα αποδείξουν όλο αυτό που κρύβουν τρία χρόνια»

Στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα φτάνοντας στην συγκέντρωση έστειλε το μήνυμά του:
«Είμαστε εδώ ξανά μετά από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια πόνου, οργής και σήμερα για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι, ότι δεν θα παρατάμε μέχρι να βρούμε τη δικαίωση των παιδιών μας, των ανθρώπων μας.
Διαβάστε ακόμα: Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Τι ώρα ξεκινούν οι συγκεντρώσεις - Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Το κομμάτι των εκταφών είναι το πιο κομβικό κομμάτι που θα αποδείξει όλο αυτό που κρύβουν τρία χρόνια τώρα. Γιατί δεν θέλουν να γίνουν εκταφές. Εμείς θα επιμείνουμε και στο τέλος θα αποδείξουμε ότι το κράτος δολοφονεί. Συνέχεια βλέπω εμπόδια και αυτό θα φανεί και σήμερα αν θα μας αφήσουν να κάνουμε ειρηνικά τη συγκέντρωσή μας.
Δείτε το ντοκιμαντέρ του Reader για την 3η επέτειο των Τεμπών
- Η μοναδική αγνοούμενη των Τεμπών: Πώς «μπάζωσαν» την ιστορία της Εριέττας Μόλχο
- Επιβεβαίωση από τον Τραμπ για επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν: «Έχουν ξεκινήσει ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις»
- Άρχισαν τα αντίποινα του Ιράν: Drone και πύραυλοι προς το Ισραήλ - Συναγερμός στη Μέση Ανατολή
- Φως στο Τούνελ: Η Λόρα κάλεσε τις γερμανικές Αρχές - Όλο το παρασκήνιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.