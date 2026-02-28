Πάνος Ρούτσι: «Οι εκταφές θα αποδείξουν όλο αυτό που κρύβουν τρία χρόνια»

Στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα φτάνοντας στην συγκέντρωση έστειλε το μήνυμά του:

«Είμαστε εδώ ξανά μετά από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια πόνου, οργής και σήμερα για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι, ότι δεν θα παρατάμε μέχρι να βρούμε τη δικαίωση των παιδιών μας, των ανθρώπων μας.

Το κομμάτι των εκταφών είναι το πιο κομβικό κομμάτι που θα αποδείξει όλο αυτό που κρύβουν τρία χρόνια τώρα. Γιατί δεν θέλουν να γίνουν εκταφές. Εμείς θα επιμείνουμε και στο τέλος θα αποδείξουμε ότι το κράτος δολοφονεί. Συνέχεια βλέπω εμπόδια και αυτό θα φανεί και σήμερα αν θα μας αφήσουν να κάνουμε ειρηνικά τη συγκέντρωσή μας.

