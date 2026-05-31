Πανσέληνος: Απόψε στον ουρανό το Μπλε Φεγγάρι - Τι ώρα θα το δούμε

Η ώρα της πολυαναμενόμενης Πανσελήνου του Μαΐου, έφτασε, καθώς λίγες ώρες απέμειναν για να δούμε το εντυπωσιακό «Μπλε Φεγγάρι» στον ουρανό.

Η ιδιαιτερότητα με το φαινόμενο της 31ης Μαΐου, είναι το γεγονός ότι πρόκειται για την δεύτερη Πανσέληνο του μήνα, η οποία είναι πιο σπάνια και εμφανίζεται κάθε δυόμιση χρόνια.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι ορατή στον νυχτερινό ουρανό της Ελλάδας τα ξημερώματα της Δευτέρας, 1η Ιουνίου, λίγο μετά τις 04:00 το πρωί.

Μπλε Φεγγάρι: Η ιστορία με την ονομασία

Τα μπλε φεγγάρια δεν είναι μπλε! Τα μπλε φεγγάρια παραμένουν στο ίδιο χρώμα με οποιαδήποτε άλλη πανσέληνο εκτός από δύο σπάνιες περιπτώσεις:

Κατά τη διάρκεια μιας σεληνιακής έκλειψης, η Σελήνη μπορεί να γίνει αιματοκόκκινη, φωτισμένη μόνο από το φως που κάμπτεται γύρω από τη Γη από την ατμόσφαιρά της στην επιφάνεια της Σελήνης. Καθώς οι σεληνιακές εκλείψεις συμβαίνουν μόνο κατά τη διάρκεια της πανσελήνου, και τα μπλε φεγγάρια είναι ένας τύπος πανσελήνου, είναι πολύ σπάνιο ένα μπλε φεγγάρι να είναι κόκκινο!

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η Σελήνη μπορεί να φαίνεται μπλε, αλλά σε αυτήν την περίπτωση το χρώμα θα προκληθεί από την παρατήρηση της Σελήνης μέσα από μια ομίχλη σωματιδίων σκόνης στην ατμόσφαιρά μας, ίσως από μια πρόσφατη ηφαιστειακή έκρηξη. Από το διάστημα, ωστόσο, η Σελήνη θα φαίνεται εξίσου γκρίζα όπως πάντα!