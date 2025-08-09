Η Πανσέληνος Αυγούστου 2025, όπως είναι αλλιώς γνωστό το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», είναι -πλέον- πραγματικότητα, καθώς όποιος κοιτάξει προς τα πάνω μπορεί να «χαζέψει» το μοναδικό αστρονομικό φαινόμενο.

Η Πανσέληνος Αυγούστου 2025 παρέχει μία μυσταγωγική αίσθηση, δίνοντας το καθιερωμένο «ραντεβού» της, την ώρα που 114 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, θα υποδεχθούν το κοινό, κάτω από το φως του φεγγαριού. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 71 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου 44 θα παραμείνουν ανοιχτοί με ελεύθερη είσοδο.

Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Σούνιο και την Ακρόπολη, όπου το φεγγάρι έχει καλύψει τον αττικό ουρανό και ένα σπάνιο φως «φωτίζει» τη -συνήθως- μυστικοπαθή Αθήνα.

Η Πανσέληνος Αυγούστου στην Ακρόπολη | Eurokinissi

Πανσέληνος Αυγούστου 2025: Οι φετινές εκδηλώσεις

Κατά τη φετινή διοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις έως και τις 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί και το οποίο περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, αστροπαρατήρηση, αφηγήσεις μύθων και ξεναγήσεις, που διοργανώνουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, πολλές από αυτές σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς συλλόγους.

Άγιος Γεώργιος Γαλατσίου

Μουσική εκδήλωση «Φεγγάρι μάγια μου ‘κανες». Αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, συνδιοργάνωση με τον Δ. Γαλατσίου. Ώρα έναρξης: 21:00. Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου («Ὀμορφη Εκκλησιά») θα παραμείνει ανοιχτός από 18:00 έως 22:00, με παρουσία και αρχαιολόγου της Εφορείας για ενημέρωση των επισκεπτών.

Αρχαιολογικός Χώρος Αμφιαρείου, Κάλαμος Ωρωπού

Θεατρική παράσταση «Μήδεια Έξοδος» σε σκηνοθεσία Κ. Χατζή, ώρα έναρξης 20:30. Ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει ανοιχτός από 20:00 έως 23:45.

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Το Μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό, με ελεύθερη είσοδο, από 20:00 έως 24:00.

Νομισματικό Μουσείο

Μουσική εκδήλωση στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου με την ερμηνεύτρια Άρτεμη Κυριακοπούλου και τον Φώτη Μαραντζίδη στο πιάνο, ώρα έναρξης: 21:00.

Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίου Θεάτρου Ζέας-Αύλειος Χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά

Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, από 20:00 έως 22:00. Περιήγηση στην υπαίθρια έκθεση υπό τους ήχους ατμοσφαιρικής, ηλεκτρονικής μουσικής από τον παραγωγό Χρήστο Γιώτη, με συνοδεία βιολιού από τον Χαράλαμπο Παρίτση (Η έκθεση των εσωτερικών χώρων του μουσείου θα παραμείνει κλειστή).

Αρχαιολογικός Χώρος Κάστρο Κυθήρων

Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, από 20:00 έως 24:00.

Αρχαιολογικός Χώρος Δυτικών Λόφων

Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό, όλο το 24ώρο.

Αρχαιολογικός Χώρος Ακαδημίας Πλάτωνος

Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό, όλο το 24ώρο.

Στις 13 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη (συνδιοργάνωση με Δήμο Μάνδρας – Ειδυλίας, Περ. Αττικής, Π.Ε. Δυτικής Αττικής) στον αρχαιολογικό χώρο Αιγόσθενων.