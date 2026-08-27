Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δούμε το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου» - Ανοιχτά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι

Βρισκόμαστε μια ανάσα από την Πανσέληνο του Αυγούστου, και από το να δούμε στον ουρανό το εντυπωσιακό «φεγγάρι του Οξύρρυγχου», το οποίο θα εμφανιστεί αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Το όνομά του, το φεγγάρι το πήρε από συνδέεται με τις παραδόσεις των ιθαγενών Αμερικανών.

Εκτός από το υπερθέαμα στους ουρανούς, το βράδυ της Παρασκευής, θα συνδυαστεί από την ελεύθερη είσοδο σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Συγκεκριμένα, 126 χώροι θα υποδεχτούν το κοινό εντελώς δωρεάν.

Το φετινό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

Νυχτερινές περιηγήσεις: 65 χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί με διευρυμένο ωράριο (από τις 19:30/20:00 έως τις 23:00/24:00), δίνοντας την ευκαιρία για έναν ατμοσφαιρικό περίπατο ανάμεσα στα μνημεία.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις: Σε 61 σημεία θα στηθούν ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, που περιλαμβάνουν από συναυλίες και θεατρικές ή χορευτικές παραστάσεις, μέχρι θεματικές εκθέσεις και οργανωμένες ξεναγήσεις.

Μάλιστα, η γιορτή δεν εξαντλείται σε ένα μόνο εικοσιτετράωρο. Παράλληλες δράσεις έχουν προγραμματιστεί και για τις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου, διευρύνοντας το πολιτιστικό αποτύπωμα του θεσμού.

Τον συντονισμό και την υλοποίηση αναλαμβάνουν οι κατά τόπους Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, συμπράττοντας με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και με εγχώριους πολιτιστικούς φορείς.

Το αναλυτικό πρόγραμμα ανανεώνεται συνεχώς για τυχόν προσαρμογές της τελευταίας στιγμής και είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού (culture.gov.gr).