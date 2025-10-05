Πανσέληνος Οκτωβρίου: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» - Τι την κάνει την πιο ξεχωριστή του χρόνου

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου που θα εμφανιστεί στον ουρανό την Τρίτη (7/10) θα είναι υπερπανσέληνος.
Τι σημαίνει αυτό; ότι η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, εμφανιζόμενη μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο.
Η άλλη ονομασία για την υπερπανσέληνο είναι και «Φεγγάρι της Συγκομιδής» και η ονομασία προέρχεται ακριβώς επειδή παλιά οι αγρότες μπορούσαν να συνεχίσουν τη στγκομιδ΄γ καλλιεργειών ακόμα και όταν ήταν βράδυ, γιατί εκείνη την ημέρα υπήρχε φως.
