Μενού

Πανσέληνος Οκτωβρίου: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» - Τι την κάνει την πιο ξεχωριστή του χρόνου

Ο λόγος που η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι η πιο ιδιαίτερη του χρόνου.

Reader symbol
Newsroom
H ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ "ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΟΥ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ
Η Πανσέληνος του Αυγούστου από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
| ΙΝΤΙΜΕ
  • Α-
  • Α+

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου που θα εμφανιστεί στον ουρανό την Τρίτη (7/10) θα είναι υπερπανσέληνος. 

Τι σημαίνει αυτό; ότι η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, εμφανιζόμενη μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο.

Η άλλη ονομασία για την υπερπανσέληνο είναι και «Φεγγάρι της Συγκομιδής» και η ονομασία προέρχεται ακριβώς επειδή παλιά οι αγρότες μπορούσαν να συνεχίσουν τη στγκομιδ΄γ καλλιεργειών ακόμα και όταν ήταν βράδυ, γιατί εκείνη την ημέρα υπήρχε φως. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ