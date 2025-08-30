Πάντειος: Αποχωρεί από συνέδριο λόγω συμμετοχής Ισραηλινών πανεπιστημιακών

Σε μια απόφαση με ισχυρό συμβολισμό και βαθύ πολιτικό και ηθικό αποτύπωμα, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το 24ο Διεθνές Συνέδριο Εγκληματολογίας (EUROCRIM 2025), το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά πλειοψηφία από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, ως αντίδραση στη συμμετοχή Ισραηλινών πανεπιστημιακών, και ειδικότερα του Πανεπιστημίου Ariel, το οποίο κατηγορείται ότι παρέχει υποτροφίες και διευκολύνσεις σε στρατιώτες που συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Η επίσημη ανακοίνωση του Παντείου

Στην ανακοίνωσή του, το Πάντειο Πανεπιστήμιο τονίζει:

«Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καταπολέμηση του ρατσισμού και του φασισμού και στην καλλιέργεια του ακαδημαϊκού ήθους.

Δεν επιθυμεί συνεπώς τη σύμπραξη και τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα ή έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου».

Η Σύγκλητος αποφάσισε να ανακαλέσει την αιγίδα του Πανεπιστημίου από το συνέδριο, υπογραμμίζοντας ότι «σε μια κρίσιμη διεθνή συνθήκη, δε νοείται αξιολογική ουδετερότητα ενώπιον εγκλημάτων πολέμου. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει την ελάχιστη ευθύνη που του αναλογεί ανακαλώντας την αιγίδα του».

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση εδώ.

Η παρέμβαση του καθηγητή Δημήτρη Χριστόπουλου

Ο καθηγητής Δημήτρης Χριστόπουλος, σχολίασε δημόσια την απόφαση με μια ανάρτηση που αποτυπώνει το βάθος της ακαδημαϊκής συνείδησης και της πολιτικής ευθύνης:

«Η χθεσινή συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου ήταν η τελευταία στην οποία μετείχα μετά από τέσσερα χρόνια. [...]

Η ανάκληση της αιγίδας του Παντείου είναι μια συμβολική κύρωση απέναντι σε αυτά τα εγκλήματα τα οποία κάποιοι πανεπιστημιακοί νομιμοποιούν διά του ξεπλύματος της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια. Ε σε τέτοια συνέδρια δε μετέχουμε ως ίδρυμα. [...]

Νιώθω περήφανος γι’ αυτήν την τελευταία Σύγκλητο και ας διήρκεσε περισσότερο από το σύνηθες.

Στο Πάντειο (το) παλεύουμε».



Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη. Αντιρρήσεις εκφράστηκαν με επίκεντρο την ακαδημαϊκή ελευθερία και την αποφυγή διακρίσεων. Ωστόσο, η πλειοψηφία της Συγκλήτου έκρινε ότι η ηθική ευθύνη υπερισχύει της ουδετερότητας, ειδικά σε περιόδους διεθνών κρίσεων.