Παντού καύσωνας και στη Δράμα «κατακλυσμός»: Έπεσαν δέντρα και κολώνες από την καταιγίδα

Τη στιγμή που ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού σαρώνει απ' άκρη σε άκρη την Ελλάδα, η Δράμα μοιάζει να βρίσκεται στο δικό της «μήκος κύματος», αφού ο Νομός βίωσε καταστροφικές καταιγίδες.

Όπως μεταδίδει το ΣΚΑΙ, ζημιές και προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση και μέσα στην πρωτεύουσα του Νομού, αφού η νεροποντή σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, έριξαν δέντρα και κολώνες της ΔΕΗ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, για αρκετή ώρα η συσσώρευση της βροχής προκάλεσε πλημμύρες στους δρόμους. Σύμφωνα με επιστήμονες, το φαινόμενο που έπληξε την ανατολική μακεδονία έχει τα χαρακτηριστικά μίας «υπερκαταιγίδας», επηρεάζοντας την περιοχή από την Κομοτηνή έως και τις Σέρρες.