ΠΑΟΚ: Με πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη οι 7 νεκροί

Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα επιστρέψουν αύριο στη Θεσσαλονίκη οι 7 σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ που βρήκαν τραγικό θάνατο στη Ρουμανία.

Τροχαίο Ρουμανία
Εικόνα από το τροχαίο δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία | EUROKINISSI
Επιπλέον με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη ένας από τους τρεις τραυματίες για περαιτέρω νοσηλεία.

ΕΛΛΑΔΑ