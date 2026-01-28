ΠΑΟΚ: Με πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη οι 7 νεκροί

Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα επιστρέψουν αύριο στη Θεσσαλονίκη οι 7 σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ που βρήκαν τραγικό θάνατο στη Ρουμανία.
Επιπλέον με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη ένας από τους τρεις τραυματίες για περαιτέρω νοσηλεία.
