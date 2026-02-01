ΠΑΟΚ: Μηνύσεις σε όσους προσβάλλουν τη μνήμη των 7 οπαδών που έφυγαν από τη ζωή σε τροχαίο

Αυστηρή στάση απέναντι σε όσους προσβάλλουν τη μνήμη των επτά αετόπουλων, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανίας, αποφάσισε να κρατήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου, η ομάδα δεν σκοπεύει να να επιτρέψει να μεταδίδονται ψευδείς ειδήσεις ή να γίνονται απρεπή σχόλια σε βάρος των φίλων της που τόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, έχει ήδη υποβληθεί μήνυση για μία συγκεκριμένη περίπτωση ανάρτησης στα social media.

Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις για τον ίδιο λόγο, οι οποίες θα ελεγχθούν από τον εισαγγελέα για πρόκληση βίας και προσβολή της μνήμης των νεκρών.