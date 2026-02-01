ΠΑΟΚ: Μηνύσεις σε όσους προσβάλλουν τη μνήμη των 7 οπαδών που έφυγαν από τη ζωή σε τροχαίο

Αυστηρή στάση απέναντι σε όσους προσβάλλουν τη μνήμη των επτά αετόπουλων, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανίας, αποφάσισε να κρατήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου, η ομάδα δεν σκοπεύει να να επιτρέψει να μεταδίδονται ψευδείς ειδήσεις ή να γίνονται απρεπή σχόλια σε βάρος των φίλων της που τόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή.
Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, έχει ήδη υποβληθεί μήνυση για μία συγκεκριμένη περίπτωση ανάρτησης στα social media.
Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις για τον ίδιο λόγο, οι οποίες θα ελεγχθούν από τον εισαγγελέα για πρόκληση βίας και προσβολή της μνήμης των νεκρών.
- Κασσελάκης και Καμμένος «κρυφοκοιτάζουν» την Καρυστιανού - Πού «πατάνε» και γιατί θέλουν «πολιτικό γάμο»
- Ο «σφαγέας» της Άρτας: Από ένα κέρασμα στο καφενείο, σκότωσε έξι συγχωριανούς του
- «Γενέθλια ’86»: Η αυτοκτονία του Νίκου Σκυλοδήμου που έγινε τραγούδι
- Ρία Ελληνίδου: Η ξεχασμένη εμφάνιση στο «Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά» 12 χρόνια πριν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.