Παπάγου: Ανατράπηκε όχημα εγκλωβίζοντας την οδηγό - Κλειστή η Κύπρου

Κλειστή από το ύψος της Τσιγάντε είναι η οδός Κύπρου στου Παπάγου λόγω ανατροπής οχήματος.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα «προσγειώθηκε» στα πλάγια, εγκλωβίζοντας την οδηγό.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα οι οποίοι απεγκλώβισαν τη γυναίκα, η οποία έφερε πολύ ελαφρά τραύματα.

Προσωπικό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού μέριμνα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος (τύπου τζιπ).

