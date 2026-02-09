Μενού

Παπάγου: Ανατράπηκε όχημα εγκλωβίζοντας την οδηγό - Κλειστή η Κύπρου

Κλειστή είναι η οδός Κύπρου στου Παπάγου έπειτα από ανατροπή οχήματος. Επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της οδηγού.

Reader symbol
Newsroom
τζιπ Παπάγου
τζιπ Παπάγου | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Κλειστή από το ύψος της Τσιγάντε είναι η οδός Κύπρου στου Παπάγου λόγω ανατροπής οχήματος.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα «προσγειώθηκε» στα πλάγια, εγκλωβίζοντας την οδηγό.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα οι οποίοι απεγκλώβισαν τη γυναίκα, η οποία έφερε πολύ ελαφρά τραύματα.

Προσωπικό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού μέριμνα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος (τύπου τζιπ).

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency:

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ