Παπάγου: Ανατράπηκε όχημα εγκλωβίζοντας την οδηγό - Κλειστή η Κύπρου

Κλειστή από το ύψος της Τσιγάντε είναι η οδός Κύπρου στου Παπάγου λόγω ανατροπής οχήματος.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα «προσγειώθηκε» στα πλάγια, εγκλωβίζοντας την οδηγό.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα οι οποίοι απεγκλώβισαν τη γυναίκα, η οποία έφερε πολύ ελαφρά τραύματα.
Προσωπικό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού μέριμνα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος (τύπου τζιπ).
Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency:
