Παρά λίγο δεύτερη «Βιολάντα» στη φαρμακοβιομηχανία DEMO: Διαρροές προπανίου - Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Αναστάτωση προκλήθηκε στο προσωπικό και τα αρμόδια σωματεία εργαζομένων ένα περιστατικό διαρροής προπανίου που σημειώθηκε προ ημερών στη φαρμακοβιομηχανία DEMO στο Κρυονέρι.

Το συμβάν, που αντιμετωπίζεται με μεγάλη ανησυχία από τους εργαζόμενους, ειδικά και μετά την τραγωδία στη μονάδα της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο ασφαλείας και να εκκενωθεί ο συγκεκριμένος τομέας.

Ο «συναγερμός» σήμανε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, όταν εντοπίστηκε διαρροή προπανίου σε τμήμα της παραγωγής. Ο Πέτρος Μαυρομάτης, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου, ανέφερε στο Orange Press Agency ότι «μας πήρε τηλέφωνο το Επιχειρησιακό Σωματείο και μας ενημέρωσε για τη διαρροή που υπήρχε στο αέριο μέσα στον χώρο».

DEMO: Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οργανώσεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και απευθύνθηκαν στην Επιθεώρηση Εργασίας και την Πυροσβεστική, ενώ σημείωσε πως «ήρθαν στον χώρο, έκαναν μια αυτοψία και είδαν πού ήταν η βλάβη».

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Καταθέσεις «φωτιά» από δεκάδες εργαζομένους για πολύμηνη οσμή - Κίνδυνος νέας ανάφλεξης

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του συμβάντος, ο Πέτρος Ματσούκης, πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου της DEMO, εξήγησε ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εντόπισαν τη μυρωδιά και έκλεισαν χειροκίνητα τις βάνες, ενώ ακολούθησε εκκένωση του συγκεκριμένου τμήματος.

«Σωστά έγινε η εκκένωση του τμήματος, αλλά έπρεπε να γίνει σε όλο το κτίριο» υποστήριξε ο κ. Ματσούκης, εκφράζοντας την άποψη ότι η πρόληψη θα έπρεπε να είναι καθολική, καθώς εκείνη την ώρα, όπως λένε τα σωματεία, υπήρχαν 700 εργαζόμενοι στη μονάδα.

Η ανησυχία επανήλθε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, όταν σήμανε εκ νέου συναγερμός για διαρροή προπανίου. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των σωματείων, το κτίριο εκκενώθηκε ξανά, ωστόσο υπήρξε καταγγελία ότι η Πυροσβεστική κλήθηκε και πάλι από τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους και όχι από την εταιρεία.

Αν και ο έλεγχος που ακολούθησε δεν έδειξε ενεργή διαρροή, οι οργανώσεις χαρακτήρισαν το γεγονός ως «καμπανάκι» για την ασφάλεια των 1.800 εργαζομένων.

Ιστορικό παρατυπιών και στη DEMO

Πέρα από το ζήτημα του προπανίου, στο φως ήρθαν και άλλα περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια, με τον Πέτρο Ματσούκη να καταγγέλλει ότι πρόσφατα «η εταιρεία έστειλε καθαρίστριες να κάνουν μια διαδικασία χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και χωρίς τα μέσα ατομικής προστασίας».

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του σωματείου, οι εργαζόμενες «διαπίστωσαν ότι έχουν συμπτώματα δύσπνοιας και ερεθισμούς στο δέρμα χωρίς να σταματήσει αυτή η διαδικασία», ενώ χρειάστηκε να περάσει ώρα μέχρι να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Για τον λόγο αυτό, ο Πέτρος Μαυρομάτης τόνισε την ανάγκη για διαρκή διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών, υπογραμμίζοντας ότι «όπως ερχόμαστε από το σπίτι μας για το μεροκάματο, έτσι πρέπει και να γυρνάμε, υγιείς».

Η Ομοσπονδία Φαρμάκου (Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.) και τα σωματεία ζήτησαν την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας μέχρι να πιστοποιηθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. «Απαιτήσαμε από την εταιρεία να μην ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο μέχρι να γίνουν εκτεταμένοι έλεγχοι και επισκευές» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ενώ τέθηκε και το αίτημα για πλήρη καταβολή των μεροκάματων για το διάστημα αυτό.

Παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας με τη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, οι συνδικαλιστές υποστηρίζουν ότι η εργοδοσία αποφεύγει μέχρι στιγμής τη συνάντηση. Καλούν, τέλος, τους εργαζόμενους σε συσπείρωση στο επιχειρησιακό σωματείο, διεκδικώντας την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας τους στους χώρους εργασίας.

Τι υποστηρίζει η DEMO

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, κατά τη διαρροή προπανίου που σημειώθηκε την Πέμπτη εκκενώθηκε, βάσει πρωτοκόλλου, ο εν λόγω τομέας. Τα εμπλεκόμενα μηχανήματα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τέθηκαν άμεσα εκτός λειτουργίας και αποσοβήθηκε τυχόν κίνδυνος. Ακολούθησε τεχνικός έλεγχος από κλιμάκιο μηχανικών και επισκευή. Την Παρασκευή, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, έγινε προφορική αναφορά για διαρροή προπανίου και δεν σήμανε συναγερμός. Παρά ταύτα, ακολουθήθηκε εκ νέου το πρωτόκολλο και έγιναν τα ίδια βήματα (εκκένωση, τεχνικός έλεγχος κ.ό.κ.), και επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρξε διαρροή.