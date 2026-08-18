Παρά λίγο τραγωδία με λεωφορείο του Στρατού - Φορούσε λάστιχο δεκαετίας που έσκασε στον δρόμο

Ως εκ θαύματος αποφεύχθηκε τραγωδία στον δρόμο την περασμένη Πέμπτη (13/8), όταν ένα λεωφορείο του Στρατού υπέστη σοβαρό ατύχημα, ενώ μετέφερε προσωπικό της 6ης Ταξιαρχίας Υποστήριξης και πολίτες από την Αθήνα προς τη Λάρισα.

Σύμφωνα με καταγγελία του Δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων «Σπάρτακος», μία φάλαγγα οχημάτων της 6ης ΤΑΞΥΠ (Μυρμιδόνες) είχε μεταβεί για παράδοση στην Αθήνα.

Κατά την επιστροφή, ένα mini bus με 18 οδηγούς του στρατού, που έκαναν το παραπάνω δρομολόγιο, το οποίο κινούταν με ταχύτητα περίπου 100 χλμ./ώρα, έχασε το λάστιχό του αφού το ελαστικό εξερράγη.

Όχημα μεταφοράς προσωπικού της 6ης ΤΑΞΥΠ, που μετέφερε 18 άτομα (μέσα σ' αυτούς και φαντάροι) προς την Αθήνα, ενώ έτρεχε με 100 χλμ., έσκασε το λάστιχό του και λίγο έλειψε να έχουμε τραγωδία.

Ημερομηνία παραγωγής του ελαστικού;

37η εβδομάδα του 2013!!!



Αθάνατος Ελληνικός… pic.twitter.com/WPtwlcMVWo — ΚΕΡΒΕΡΟΣ (@RXRqdEgogik2Z9P) August 18, 2026

Παρά λίγο να χτυπηθεί το λεωφορείο

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να το κρατήσει ευτυχώς υπό έλεγχο και να το ακινητοποιήσει στη ΛΕΑ. Ωστόσο, αποφεύχθηκε και δεύτερη τραγωδία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ ο οδηγός επιχειρούσε να πάρει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας επί τόπου, μία νταλίκα της οποίας ο οδηγός αντελήφθη το όχημα τελευταία στιγμή, πέρασε ξυστά δίπλα από το ακινητοποιημένο βανάκι, αισίως χωρίς κανέναν τραυματισμό.

Αίσθηση προκαλεί επίσης η αναφορά, συνοδευόμενη από σχετικές φωτογραφίες, πως το ελαστικό που φορούσε το όχημα είχε ηλικία άνω της 10ετίας, συγκεκριμένα με ένδειξη κατασκευής «3713» (37η εβδομάδα του 2013) καθιστώντας το παντελώς ακατάλληλο προς χρήση.

Η ημερομηνία παραγωγής του ελαστικού | diktiospartakos.blogspot.com