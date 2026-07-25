Το παραδεισένιο νησί 2 ώρες από την Αθήνα που έχει γλιτώσει από τον μαζικό τουρισμό

Εδώ δεν χωράνε clickbait τίτλοι. Το νησί αυτό είναι ένα κόσμημα του Αιγαίου, όλοι το γνωρίζουν και όσοι το έχουν επισκεφθεί, θέλουν να ξαναγυρίσουν σε αυτό. Η Τήνος είναι ένα πανέμορφο μέρος και η φήμη της έχει εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.

Είτε ψάχνετε για κοσμοπολίτικες διακοπές, είτε για ένα ήρεμο καταφύγιο, το πανέμορφο αυτό νησί του Αιγαίου, προσφέρει κορυφαίες επιλογές που συνδυάζουν κρυστάλλινα νερά και μοναδική φυσική ομορφιά. Αυτό είναι το μυστικό της Τήνου, ένα νησί για όλους.

Την ίδια στιγμή όμως, όσοι και να επισκεφθούν την Τήνο, την ερωτεύονται, την προσέχουν, τη σέβονται. Έτσι η Τήνος, μπορεί και ξεγλιστράει με επιτυχία από τις λίστες των νησιών που συνδέουμε με τον λεγόμενο «μαζικό τουρισμό». Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό της, τράβηξε τα βλέμματα της βρετανικής εφημερίδας The Times.

Πάνορμος Τήνου.

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Ένα νησί για κάθε γούστο

Για να φτάσεις στην Τήνο δεν θα χάσεις πολλές ώρες από την ημέρα σου. Από Ραφήνα, όπου είναι η πιο σύντομη διαδρομή, με ταχύπλοο καταμαράν θα χρειαστείτε περίπου 2 ώρες, ενώ με συμβατικό πλοίο το ταξίδι διαρκεί περίπου 4 ώρες. Από Πειραιά, τα ταχύπλοα κάνουν περίπου 2,5 με 3,5 ώρες, ενώ με συμβατικό πλοίο το ταξίδι διαρκεί περίπου 4,5 ώρες.

Το ταξίδι στην Τήνο είναι μια εμπειρία που συνδυάζει πνευματικότητα, εκπληκτική γαστρονομία και κυκλαδίτικη ομορφιά. Αυτά εκθειάζει και η συντάκτρια στο δημοσίευμά της.

Η Τήνος διαθέτει ακόμη παραλίες για κάθε προτίμηση, είτε αναζητάτε οργανωμένες ακτές είτε πιο ήσυχες γωνιές.

Ιδιαίτερη αναφορά δημοσίευμα, στην παραλία Κολυμπήθρες στα γραφικά χωριά του νησιού, στον Βώλακα και τον Πύργο. Ο Βώλαξ είναι ένα διάσημο μέρος για τους βραχώδεις σχηματισμούς του, ενώ το χωριό - κόσμημα, Πύργος είναι ξακουστό για τη μαρμαροτεχνία και τους γλύπτες του.