Δεν είναι η Εύβοια, ούτε η Λευκάδα: Το ελληνικό «νησί» που πας με το αυτοκίνητο

Στην καρδιά του προτατευόμενου υγρότοπου του Αμβρακικού μέσα από μια διαδρομή που μοιάζει με τα απέραντα κινηματογραφικά υδάτινα τοπία των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου συναντά κανείς ένα μικρό νησί, το Πέρα Νησί, περισσότερο γνωστό ως Κορωνησία που αριθμεί 134 μόνιμους κατοίκους με κύρια ασχολία τους την αλιεία και τον τουρισμό.

Η διαδρομή που μοιάζει σαν να «περπατάς» πάνω στο νερό

Η Κορωνησία δεν είναι απλώς ένα παραθαλάσσιο χωριό. Είναι ένας οικισμός χτισμένος σε μια μικρή νησίδα μέσα στον Αμβρακικό Κόλπο, που συνδέεται με την ηπειρωτική πλευρά μέσω μιας στενής λωρίδας γης με ασφαλτοστρωμένο δρόμο που μοιάζει με νερόφιδο που εναρμονίζεται άκοπα στο σιωπηλό τοπίο που διακόπτουν φτερουγίσματα των υδρόβιων πτηνών που φιλοξενούν οι λιμνοθάλασσες Λιγαρού και Τσουκαλιό: αργυροπελεκάνοι, φλαμίνγκο, πάπιες και βουτηχτάρια.

Οι ντόπιοι αποκαλούν αυτή τη στενή λουρίδα που ενώνει την Κορωνησία με τη Σαλαώρα «Ράμμα» και ανάλογα την εποχή και την ώρα της ημέρας μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτει της τοπία ικανά να κάνουν τις πολύβουες σκέψεις του να χαθούν, να βουτήξουν κι αυτές μέσα στα ήρεμα νερά.

Φτάνοντας στο λιμάνι της Κορωνησίας θα δείτε τις βάρκες των ντόπιων και τα αλιευτικά που θα έχουν γυρίσει με τις ψαριές τους: τσιπούρες, κεφάλους και τις περίφημες γαρίδες Αμβρακικού και μπορείτε να κάνετε μια στάση για να δοκιμάσετε τα εδέσματα σε ένα από τα ταβερνάκια του νησιού.

Η Κούλια και η Μονή της Παναγίας της Κορωνησίας

Οι λάτρεις των περιπάτων θα φτάσουν εύκολα στο κυκλικό κάστρο Κούλια που αντλεί το όνομά του από το τουρκικό kulla και σημαίνει κορυφή ή πύργος και σήμερα φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, λειτουργώντας κάποιες φορές και ως δανειστική βιβλιοθήκη.

Στολίδι όμως του νησιού αποτελεί η βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας της Κορωνησίας, αφιερωμένη στη Γέννηση της Θεοτόκου που σύμφωνα με την επικρατέστεργ εκδοχή οικοδομήθηκε περί τα τέλη του 10ου αιώνα με πολλές μετασκευές και ανακαινίσεις μέσα στους αιώνες. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μεσοβυζαντινά μνημεία της Ηπείρου στο οποίο διαζώνονται τοιχογραφίες από διαφορετικές περιόδους.

Για αιώνες υπήρξε πνευματικό σημείο αναφοράς για τους κατοίκους του Αμβρακικού και τους ψαράδες, οι οποίοι ζητούσαν την προστασία της Παναγίας πριν βγουν στη θάλασσα.