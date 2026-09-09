Παράγοντας χρησιμοποιεί sites για να πιέσει υπουργούς να παρανομήσουν

Μπορεί η διαπλοκή τη δεκαετία του '90 να ήταν ο κανόνας, σήμερα ωστόσο αποτελεί θλιβερή εξαίρεση, καθώς η πολιτεία έχει θεσπίσει θεσμούς και κανόνες για να προστατευτεί από τέτοιες έκνομες πρωτοβουλίες.

Το αμαρτωλό παρελθόν... σήμερα

Φυσικά, δεν ζούμε σε έναν αγγελικά πλασμένο κόσμο. Θιασώτες του αμαρτωλού παρελθόντος βρίσκονται ακόμα σε θέση να ορίσουν, ή να νομίζουν πως μπορούν να ορίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού προς όφελός τους. Παράνομα.

Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα διαβάζοντας και μαθαίνοντας για παράγοντες που έχουν την ψευδαίσθηση ότι μπορούν ακόμα και σήμερα να εκβιάζουν την εκάστοτε κυβέρνηση να νομοθετεί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, της ασφάλειας, εις βάρος τελικά του ίδιου του πολίτη της χώρας.

Το κόλπο είναι παλιό, η πρακτική απλή: Οικονομικά συμφέροντα που θέλουν να ανατρέψουν τη νομιμότητα, χρησιμοποιούν την επιρροή τους σε μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να πιέσουν υπουργούς για να νομοθετήσουν ή να παρακάμψουν τη νομοθεσία.

Φάκελος: Υπαίθρια Διαφήμιση

Μία περίπτωση που ξεχωρίζει ιδιαίτερα είναι η τάξη που μπήκε σε έναν χαοτικό κλάδο, αυτόν της υπαίθριας διαφήμισης, όπου πριν δεκαετίες η κατάσταση παρέπεμπε σε Φαρ Ουέστ και το πολιτικό σύστημα αποφάσισε να βάλει τάξη και να συγκρουστεί με τα συμφέροντα.

Πλέον ο κλάδος αυτός λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και απόλυτη πειθαρχία, επιφέροντας απτά οφέλη στα δημόσια ταμεία, αλλά και την επαναφορά της αισθητικής στα αστικά κέντρα και όχι μόνο. Αισθητικής που θυμίζει σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, και όχι τόσο... Βαλκάνια πια.

Έτσι, οι επιχειρηματίες που εμπλέκονται, δεν παρεκκλίνουν εκατοστό από το γράμμα του νόμου, αναβαθμίζουν την εικόνα των δημόσιων χώρων και ενισχύουν την ίδια στιγμή με «διάφανες» διαγωνιστικές διαδικασίες τα δημόσια και αυτοδιοικητικά ταμεία.

Η υπαίθρια διαφήμιση σε κοινόχρηστους χώρους και ιδίως σε σιδηροδρομικούς, λιμενικούς και αεροπορικούς σταθμούς, σε στέγαστρα στάσεων καθώς και οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων και κάθε τύπου χρήσης οχημάτων που εκτελούν δημόσια συγκοινωνία, αποτελεί θεσμοθετημένη και αυστηρά ρυθμιζόμενη δραστηριότητα, η οποία ασκείται σε ειδικώς καθορισμένους χώρους

Σύμφωνα με στοιχεία μάλιστα, ο κλάδος αποδίδει σήμερα πάνω από 13 εκατ. ευρώ ετησίως σε μισθώματα και τέλη προς φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ με επένδυση των εταιρειών τοποθετούνται και συντηρούνται όλες οι στάσεις λεωφορείων στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, χωρίς επένδυση του δημοσίου.

Ένας νοσταλγός των θλιβερών πρακτικών του παρελθόντος

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε το φαινόμενο της εργαλειοποίησης του τύπου για την προώθηση άνομων συμφερόντων. Τουναντίον!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί σήμερα η δράση παράγοντα, ο οποίος πιέζει αναίσχυντα υπουργούς μέσω δημοσιευμάτων, προκειμένου να διαπράξουν ένα νομικό ανοσιούργημα: Τη νομιμοποίηση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων σε προσόψεις κτιρίων μεγάλου ύψους, παρότι απαγορεύεται ρητά.

Ο συγκεκριμένος είναι μάλιστα τόσο βέβαιος για την υποτιθέμενη μιντιακή πίεση που ασκεί, ώστε σε ιδιωτικές συζητήσεις ισχυρίζεται πως παρότι «έχει υπουργούς στο τσεπάκι», όποιος τολμήσει να σταθεί εμπόδιο στις άνομες επιδιώξεις του θα τον τελειώσει μέσω... αρθρογραφίας. Τόσο παλιό και τόσο θλιβερό.

Αυτό βέβαια έρχεται σε μια εποχή που οι αναγνώστες είναι πιο υποψιασμένοι από ποτέ, και μπορούν από τις πρώτες λέξεις ενός κειμένου να καταλάβουν τις πολιτικές προθέσεις του συντάκτη. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η στάση της αντίπερα όχθης, δηλαδή των πολιτικών που εκβιάζονται. Θα λυγίσουν γυρνώντας μας σε ακόμα πιο «αμαρτωλές» περιόδους ή θα διαλέξουν τον δρόμο της νομιμότητας;

Δεν είναι δύσκολο (λόγω ύψους) να εντοπίσει κανείς το σημείο που ο συγκεκριμένος παράγων θέλει να μετατρέψει σε άνδρο ανομίας. Βέβαια, η προσπάθεια του είναι κάπως μάταιη, καθώς λίγο πιο δίπλα από το σημείο υπάρχει ιστορικό κτίριο. Αυτό σημαίνει πως ακόμα κι αν ήταν νόμιμη η προβολή επί των κτιρίων, εκεί απαγορεύεται να υπάρξει προβολή.

Απλά μαθηματικά. Ισχύουν απαράλλαχτα, ακόμα κι αν κάποιος απειλεί θεούς και δαίμονες. Ή υπουργούς.