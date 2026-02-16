Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο, που από τύχη δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία, που έλαβε χώρα χθες το βράδυ της Κυριακής (15/02), σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων στα Μινωθιανά Κολυμπαρίου στα Χανιά, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους θαμώνες και στους ενοίκους της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, o οδηγός ΙΧ ήταν σε κατάσταση μέθης και αφού παραβίασε το STOP, μπήκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο προαύλιο, την ώρα που στο χώρο πραγματοποιούταν αποκριάτικο πάρτι, όπου παιδιά έπαιζαν αμέριμνα μια ανάσα από το σημείο στο οποίο ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο.

Μάλιστα στη δημοσιότητα ήρθε και βίντεο ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, στο οποίο αποτυπώνεται καρέ - καρέ η στιγμή που το όχημα εισβάλλει στο προαύλιο.

Δευτερόλεπτα πριν συμβεί το περιστατικό, στον χώρο μπαινοβγαίνουν ο ιδιοκτήτης και μέλη της οικογένειας του, ενώ από την παλιά εθνική οδό διέρχονται ανυποψίαστοι οδηγοί αυτοκινήτων και ένας ανήλικος με πατίνι.

Από το επικίνδυνο τροχαίο, ευτυχώς προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ ένα δέντρο κόπηκε στα δύο μαζί και ένας πέτρινος διάκοσμος.

Ο 42χρονος οδηγός συνελήφθη από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ωστόσο με απόφαση εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.