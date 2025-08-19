Παραλίγο τραγωδία στην Τρίπολη: Οδηγούσε ανάποδα στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής

Τραγωδία να σημειωθεί τραγωδία στην Εθνική Οδό στο ύψος της Τρίπολης, καθώς ένα αυτοκίνητο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και μάλιστα στην αριστερή λωρίδα προσπέρασης.

Το περιστατικό καταγράφηκε και αναρτήθηκε σε βίντεο στο TikTok. Το κόκκινο όχημα κινείται αργά στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής, ενώ τα υπόλοιπα οχήματα αναγκάζονται να μειώσουν απότομα ταχύτητα, προσπερνώντας το αυτοκίνητο την τελευταία στιγμή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αντίστοιχο περιστατικό και μάλιστα σε Εθνική Οδό ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.