Παραλίγο τραγωδία στην Τρίπολη: Οδηγούσε ανάποδα στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής

Ένας οδηγός βρέθηκε με το όχημά του στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό, στην Τρίπολη.

Όχημα κινείται αντίθετα στην Εθνική Οδό στην Τρίπολη | konstantinosmakridis / TikTok
Τραγωδία να σημειωθεί τραγωδία στην Εθνική Οδό στο ύψος της Τρίπολης, καθώς ένα αυτοκίνητο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και μάλιστα στην αριστερή λωρίδα προσπέρασης.

Το περιστατικό καταγράφηκε και αναρτήθηκε σε βίντεο στο TikTok. Το κόκκινο όχημα κινείται αργά στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής, ενώ τα υπόλοιπα οχήματα αναγκάζονται να μειώσουν απότομα ταχύτητα, προσπερνώντας το αυτοκίνητο την τελευταία στιγμή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αντίστοιχο περιστατικό και μάλιστα σε Εθνική Οδό ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

@konstantinosmakridis

#fypage #fyp #funny #greece

♬ The Benny Hill Show - The Edwin Davids Jazz Band

