Παραμένουν οι αγρότες στο αεροδρόμιο στα Χανιά: «Να μη ρημάξουν τα χωριά μας»

Συνεχίζουν την κινητοποίησή τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο αεροδρόμιο των Χανίων, με τους διαμαρτυρόμενους να παραμένουν στον χώρο του αεροσταθμού, χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η λειτουργία του, καθώς οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, οι παραγωγοί τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων τον ορισμό συνάντησης με τους βουλευτές του νομού. Παράλληλα, τονίζουν πως δεν επιθυμούν όξυνση της κατάστασης, ενώ υπογράμμισαν πως δεν έχει προκληθεί η παραμικρή φθορά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Διαβάστε ακόμα: Ανοίγει το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο: Αποχώρησαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι - Κατευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

«Να μη ρημάξουν τα χωριά μας»

Το στίγμα του αγώνα έδωσε ο Κώστας Νικολιδάκης, δικηγόρος και κτηνοτρόφος από τον Αποκόρωνα Χανίων. «Βλέπουμε ότι σήμερα οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Στεκόμαστε κι εμείς στο πλευρό τους, παρόλο που και σε μένα είναι δεύτερη ασχολία η κτηνοτροφία. Ωστόσο, η κτηνοτροφία στην Κρήτη δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι θεσμός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε, η κτηνοτροφία «κρατεί χιλιάδες χρόνια και είναι συνυφασμένη με την ιστορία του τόπου, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα».

Κίνδυνος ερήμωσης και οικονομικές συνέπειες

Ο Κώστας Νικολιδάκης κάλεσε όλους να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους «με νύχια και με δόντια», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ερήμωσης της υπαίθρου.

«Να τους στηρίξουμε, να μην ερημώσουν τα χωριά, για να μπορέσει να έχει όλο αυτό μια συνέχεια.

Και οικονομικά όμως, δεν είναι λίγοι οι φορείς που επηρεάζονται. Και οι μεταφορές, καταστήματα λιανικής, ζωοτροφών, γεωπόνοι. Κι όλο αυτό, εάν καταρρεύσουν οι κτηνοτρόφοι, θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες» κατέληξε στη δήλωσή του.