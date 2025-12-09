Αποχωρούν οι αγρότες από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, στον οποίο παρέμεναν από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό που εκπικαλείται η ΕΡΤ, οι διαπραγματεύσεις είχαν αίσιο τέλος και οι διαδηλωτές αναμένεται να αποχωρήσουν από το αεροδρόμιο και να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Μετά από αυτή την εξέλιξη αναμένεται να ομαλοποιηθεί και το πτητικό πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι από το μεσημέρι της Δευτέρας υπήρξε ακύρωση πολλών πτήσεων, ενώ το αεροδρόμιο άνοιξε από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ οπότε και πραγματοποιήθηκε μέρος των δρομολογίων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν προς τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπου αποφασίστηκε η συνέχιση της κινητοποίησης στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.