Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τη Δευτέρα (1/6) οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σε όλους επιβλήθηκαν κατά περίπτωση περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν από τους κατηγορούμενους επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο ακόμη κατηγορούμενοι που προσήχθησαν σήμερα στα δικαστήρια ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν. Οι απολογίες τους θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, μαζί με εκείνες των υπόλοιπων επτά κατηγορουμένων.

Σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες, οι δέκα που απολογήθηκαν σήμερα φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο στη λειτουργία της υπό διερεύνηση εγκληματικής οργάνωσης. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένοι υποστήριξαν πως αγνοούσαν πλήρως τυχόν παράνομες ενέργειες που φέρεται να έγιναν με τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων. «Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και τα στοιχεία μου χρησιμοποιήθηκαν χωρίς να το γνωρίζω», φέρεται να ισχυρίστηκε μία από τις κατηγορούμενες.

Άλλος κατηγορούμενος, ιδιωτικός υπάλληλος στο επάγγελμα, φέρεται να υποστήριξε ότι ουδέποτε έλαβε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε προσωπικό του λογαριασμό.

Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται την Τρίτη, με επτά ακόμη κατηγορούμενους να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και πέντε πρόσωπα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχαν ηγετικό ρόλο στη φερόμενη οργάνωση.

Η δικογραφία κάνει λόγο για δράση διάρκειας πέντε ετών, μέσω της οποίας τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να απέκτησαν παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Οι περισσότεροι από τους 17 κατηγορούμενους προέρχονται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών, ενώ αρκετοί εξ αυτών συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικές σχέσεις.