Παράσυρση στη Λιοσίων: Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη στιγμή του τροχαίου - Τρεις συλλήψεις

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ η 16χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη, το απόγευμα του Σαββάτου (18/04) στην οδό Λιοσίων.

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Alpha, τη στιγμή του περιστατικού η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, όταν μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες, κινούμενη με μεγάλη ταχύτητα, την παρέσυρε και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο οδόστρωμα.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται η 16χρονη να ελέγχει και προς τις δύο κατευθύνσεις πριν περάσει, ωστόσο, τη στιγμή που στρέφει το βλέμμα της δεξιά, η μοτοσικλέτα εμφανίζεται από τα αριστερά και τη χτυπά με σφοδρότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε το περιστατικό, παρέδωσε το υλικό στις αρχές και κατέθεσε για όσα είδε, ενώ ήταν και αυτός που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και παρείχε πρώτες βοήθειες.

Η αστυνομία εξετάζει το βίντεο, ενώ έχει ήδη στη διάθεσή της τον αριθμό κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 17:45, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Μετά την παράσυρση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής φέρεται να έπεσαν στο οδόστρωμα, να σηκώθηκαν ξανά και να εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας τη 16χρονη τραυματισμένη. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τη μετέφεραν στο ΚΑΤ σε βαριά κατάσταση.