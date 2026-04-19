Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση 16χρονης στη Λιοσίων – Αναζητείται ο οδηγός

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση παράσυρσης και εγκατάλειψης 16χρονης το Σάββατο στην οδό Λιοσίων, όταν μοτοσυκλέτα την παρέσυρε και την άφησε αβοήθητη στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη μια γυναίκα που δήλωσε ψευδώς κλοπή της μηχανής, ένα άτομο που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία ισχυριζόμενο επίσης ψευδώς ότι του είχε παραχωρηθεί το όχημα, καθώς και ένας νεαρός που ανέφερε ότι ήταν συνεπιβάτης, κάτι που επίσης δεν επιβεβαιώνεται.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από το οποίο προκύπτουν οι πινακίδες της μοτοσυκλέτας, γεγονός που επιτρέπει την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού.

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κοπέλα εκτινάχθηκε περίπου 30 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο, το οποίο παρέδωσε στις αρχές, ενώ έσπευσε να βοηθήσει τη νεαρή και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Αντίθετα, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, αν και έπεσαν στο οδόστρωμα μετά τη σύγκρουση, επιβιβάστηκαν ξανά και εγκατέλειψαν το σημείο.

Σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι ο οδηγός παραμένει άγνωστος και αναζητείται, επισημαίνοντας ότι δεν ταυτίζεται με κάποιον από τους τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά μετά από ένα τροχαίο είναι καθοριστική, υπογραμμίζοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση οι εμπλεκόμενοι εγκατέλειψαν ένα σοβαρά τραυματισμένο ανήλικο παιδί. Παράλληλα, σημείωσε ότι φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ των τριών συλληφθέντων, ενώ η ιδιοκτήτρια της μηχανής φέρεται να δήλωσε ψευδώς κλοπή προκειμένου να αποφύγει πιθανές ευθύνες.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.